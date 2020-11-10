潑屎「保護傘」逼停業！4人起訴送審　北院今決定是否繼押

▲保護傘餐廳潑屎案4被告起訴移審台北地院。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

莫姓男子等4人，涉嫌透過陳姓友人收下大陸金主6萬元，闖入台大公館商圈「保護傘餐廳」潑雞屎，員工眼睛因沾到穢物造成結膜炎，店內生財器具也無法再用，台北地檢署昨天依毀損、公然侮辱、過失傷害、強制等罪提起公訴後，仍持續追查大陸金主身分，今天莫男等4人被提訊到台北地院，將由法官決定是否繼續羈押。

位於台北市公館商權的挺港餐廳「保護傘」，10月16日遭戴著口罩的帽T男持裝滿雞屎的桶子潑灑，警在隔天凌晨逮到潑糞的莫姓男子，循線找到裝雞屎的桶子，莫男遭檢察官聲押禁見的同時，林姓兄弟和表哥江姓男子在台北地檢署外守候關心，也一併落網遭收押。

檢警調查，4人都沒有幫派或特定政黨背景色彩，而是由因案逃亡到大陸的陳姓男子，受大陸金主委託，找林姓兄弟協助，去保護傘鬧事，讓保護傘開不下去，陳男並先匯款3萬元，讓林姓兄弟先去餐廳勘查地形並拍下現場環境照片，討論決定潑糞，並由莫男準備好佯裝用餐時吃到蟑螂腳的照片。

起訴指出，行動當天中午，先由林姓兄弟、江男分別喬裝客人進入店內、或扮路人在店外監控錄影，由莫男帶著裝有雞屎的桶子搭計程車抵達公館，進入店內潑灑後再迅速逃離，當天，陳男又匯款3萬元給林姓兄弟，總計大陸金主出資6萬元，莫姓男子收到1萬5千元，檢察官依法起訴莫男和林姓兄弟、江姓男子4人的同時，也對滯留大陸的陳男發布通緝，同時持續追查大陸金主身分及教唆潑糞的動機。

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