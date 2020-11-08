遭潑糞停業3週　「保護傘」11日重啟：打擊只會令我們更茁壯

▲庇護港人餐廳「保護傘」宣布11日重啟營業。（圖／翻攝保護傘粉絲專頁）



實習記者周依儒／綜合報導

香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳10月中旬遭人潑糞，造成店內暫停營業3週。日前保護傘也在臉書宣布將在11月11日恢復營業，放上整修後的照片並表示，「打擊只會令我們更茁壯，威嚇使我們更昂首向前。」

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▲護港人餐廳「保護傘」在10月中旬慘遭潑糞 。（圖／獨眼新聞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)



保護傘餐廳以中英文在官方粉絲專頁寫下，「停業三星期，全職和兼職手足同事均回店協助清冼，被污染的爐具，廚櫃和餐具，全部更換，被破壞的牆壁重新粉飾。停業期間，手足的支援，毫無間斷，員工的薪酬，如常支付。」並表示他們將於本月11日恢復營業，星期天也營業，因為「打擊只會令我們更茁壯，威嚇使我們更昂首向前。」

保護傘餐廳也在文末表示，「平坦大道，港人萬眾一心，携手前行；現在四野荆途，縱前路模糊不清，只要堅持信念，無忘初心，雖攀山涉水，披荆斬棘，又何懼繼續前行。香港，加油！」並貼上清理、打掃後的廚房及店內環境照片。

▲潑糞的莫姓嫌犯目前已落網。（圖／記者邱中岳攝）



據了解，保護傘餐廳在今年4月起正式營業，替在台灣尋求庇護的港人提供工作機會，但在10月16日卻遭到一名莫姓男子手持一大桶穢物，往餐廳內潑灑，不但造成餐廳滿是雞屎，更不小心波及到店內一名員工，引起社會關注。