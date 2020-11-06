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老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲徵信社老闆質疑購買的網路關鍵字廣告次數，遭人惡意點擊用完，影響廣告效益。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北1間徵信社為了增加網路曝光度，花錢向入口網站google買了關鍵字廣告，應該有幾百次的關鍵字點擊次數，不到半年就被用光，損害廣告成效，徵信社質疑1間偵防器材業者惡意攻擊，涉嫌妨害電腦使用，但檢察官認為，被告的器材公司網路ip有開放分享他人使用，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，google關鍵字廣告運作方式，是由業主自行選擇要使用的單一或多個關鍵字，然後依所選擇關鍵字多寡、平常被搜尋頻率等標準計價，然後業主決定並預付廣告費用，在消費者搜尋關鍵字並點擊頁面出現的廣告後，按次扣款。

▲▼南韓偷拍問題包含廁所或更衣室偷拍、熟人之間的偷拍勒索等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徵信社質疑遭偵防器材公司老闆惡意攻擊用光網路廣告費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這間位於台北市松山區的徵信業者未具體說明支付的廣告費用，但提告指控，他們花錢買的關鍵字廣告，在2019年11月8日起，到2020年5月8日間，突然被特定使用者惡意輸入關鍵字後，點擊廣告，使得徵信社的廣告預算很快就用光了，嚴重影響廣告成效。

徵信社拿出曾點擊他們在google上關鍵字廣告的ip位址表，質疑其中1個點擊廣告數十次的ip，是位於台灣的某偵防器材公司在使用，控告器材公司老闆涉嫌惡意攻擊、妨害電腦使用罪。器材公司老闆喊冤，網路ip是10年前員工向中華電信申請，之後一直都放給全公司所有員工使用，完全不知道有攻擊他人網路的事情。

台北地檢署檢察官認為，要說這是惡意攻擊的話，受影響的應該是提供關鍵字廣告的google網站伺服器，徵信社的網站未受影響，而且器材公司的ip是多人使用，無法確認到底是誰在點擊徵信社的廣告，因查無其他犯罪事證，最後以嫌疑不足等理由，將器材公司老闆處分不起訴。

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