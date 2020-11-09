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投資英國房產保證130%買回！台灣搜房+亞太國際吸金17億　5人起訴

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▲▼台灣搜房創辦人楊建傑(左)、亞太國際負責人秦啟松。（圖／資料照）

▲台灣搜房楊建傑(左)、亞太國際秦啟松都因吸金遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台灣搜房、亞太國際地產2公司，涉嫌利用英國房產業者提供的當地不動產投資機會，在台大量招攬投資，號稱年獲利8%~12%，並保證5年後，加價30%買回，4年吸金17億元，其中1.6億元進到2公司負責人楊建傑、秦啟松等人口袋，台北地檢署9日依違反《銀行法》起訴楊、秦等5人。

20多名投資人檢舉，台灣搜房和亞太國際，從2014年開始，宣傳可投資英國等海外不動產，可收租賺錢，投資期限到了還加價賣回，但從2018年開始，出現收租不正常的情形，又無法順利脫手，投資人自己調查發現，在英國代管不動產的業者，都是小公司，有得資本額只有英鎊1萬多元(約台幣40萬元)，讓投資人覺得受騙。

▲台灣搜房網首頁。（圖／翻攝台灣搜房網）

▲台灣搜房網專營海外不動產投資。（圖／資料照）

檢調追查，這些英國公司都確實存在，會包下整棟公寓，隔間後租售營運，投資人花錢後，也都有拿到地上物等產權，有關不動產投資的詐騙罪嫌不足，只有台灣搜房負責人楊建傑明知道某間英國公司倒閉，為了避免影響後續投資意願，自掏腰包拿海外存款補給投資人，充當房租獲益，另外涉犯詐欺罪。

雖然無法證明海外投資有假，但台灣搜房、亞太國際宣稱保證獲利吸引投資，還跟英國公司簽下高額代銷費用，有的代銷費高達20%，總計台灣搜房在台代銷19案不動產，吸金13億元，代銷所得上億元，亞太國際推出7案，吸金4億元，代銷所得約6千萬元，已經涉嫌違反《銀行法》。

▲▼台灣搜房協理廖士賢。（圖／台灣搜房提供）

▲台灣搜房負責人楊建傑的妻舅廖士賢也遭起訴。（圖／資料照）

北檢除起訴台灣搜房楊建傑、廖秀敏夫妻、廖弟廖士賢，以及亞太國際負責人秦啟松、總監蘇肇嘉外，另外已查扣楊、廖名下在雙北地區不動產，投資人也循民事管道查扣秦的不動產，為日後被害人求償不法所得做準備。

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