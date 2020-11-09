潑糞「保護傘」逼關門2罪起訴4人　幕後影武者曝：收6萬勘察3次

▲大陸人士為了讓保護傘餐廳經營不下去，花錢買兇潑屎。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

香港律師黃國桐在台開設的「保護傘餐廳」，上個月遭潑灑雞屎穢物，導致店內生財器具無法再使用、員工眼睛也感染發炎，檢警查出全案起因於大陸地區人士出錢，要保護傘在台經營不下去，台北地檢署今天依毀損、公然侮辱、過失傷害等罪起訴莫姓男子、李姓兄弟、江姓男子等4人，另外通緝陳姓男子，並追查大陸金主身分。

位於台北市公館商權的挺港餐廳「保護傘」，10月16日遭戴著口罩的帽T男持裝滿雞屎的桶子潑灑，廚房鍋碗以及蹲在一旁工作的店員都遭波及，警方迅速在隔天凌晨逮到潑糞的莫姓男子，循線找到裝雞屎的桶子，莫男遭檢察官聲押禁見的同時，林姓兄弟和表哥江姓男子在台北地檢署外守候關心，也一併落網遭收押。

▲負責潑屎的莫男川著茂T犯案被監視器拍下。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警調查，4人都沒有幫派或特定政黨背景色彩，是人在大陸的陳姓男子，受到大陸金主委託，找人在台灣去保護傘鬧事，讓保護傘開不下去，陳男因此找上林姓兄弟等人協助，並陸續匯款6萬元做為活動開銷與酬勞。

起訴指出，林姓兄弟等人在犯案前，一共親自或委託不知情友人前往保護傘佯裝消費，觀察店內情況3次，並回報給陳姓男子後，討論鬧事手法，行動當天中午，先由林姓兄弟、江男分別喬裝客人進入店內、或扮路人在店外監控錄影，由莫男帶著裝有雞屎的桶子搭計程車抵達公館，進入店內潑灑後再迅速逃離。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花 控偵防器材商惡意攻擊

指柯昱安到市府檢查媒事組手機 北市議員簡舒培挨告誹謗不起訴

張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金 檢：大陸人士資助震災非捐統促黨