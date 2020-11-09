東大路變身新竹最美林蔭大道　友善行人的城市要道

▲新竹市政府爭取到1.5億經費，推動「東大路亮點計畫」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台北有綠蔭大道中山北路，新竹東大路也將成為，新竹市政府爭取到內政部1.5億經費，推動「東大路亮點計畫」，預計11月底將有兩倍寬的人行步道，用路人將被樟樹、苦楝、香楠、茄苳等各式樹種圍繞。新竹市長林智堅前往視察時說，東大路工程還將過去遮蔽天空的纜線地下化，且一併統整紅綠燈、指示牌，讓用路人清晰辨識，新設路邊避車彎，更將路口行人穿越線退縮，讓東大路成為友善行人的城市要道。

林智堅表示，東大路是新竹市交通的重要軸線，西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，更是重要的聯外道路，為了使「門面」道路更加友善，本次工程首先在維持6線車道下，加寬一倍人行步道，變電箱等障礙物移至中央安全島，也將紅綠燈、指示牌以共桿方式，統整於同一處，纜線也地下化，「讓開闊天空與林蔭取代雜亂的電纜。」

計畫顧問潘一如說，工程要將東大路改造為林蔭大道，以「造林」方式種植人行道樹，以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，更搭配低矮灌木，更期待未來以豐富的植栽吸引生物進駐，進一步升級為生態綠廊。

另外，原有人行道樹木棉樹等，因果實易造成汽機車打滑，移至湳雅公園及青青草原，並透過種植方式讓木棉花群聚。

交通處補充，東大路自中央路至經國路及樹林頭公園周邊，沿線連接許多市區主要幹道，周邊也設有多處重要機關和景點，通勤車流量眾多，但過去東大路沿線人行道路窄、鋪面狀況差且障礙物多。

交通處表示，鋪面重整後，人行道也從3公尺拓寬到6.1公尺，並結合自行車道。本次也打造全線無障礙的通行環境，路段出入口及路口轉角設置緩坡、轉角斜坡道，進入路口區域設置警示帶及定位導盲磚。

交通處也跟上日本與歐美各國趨勢，透過縮減快慢車道寬度，鼓勵駕駛不要開快車，縮減處增設避車彎，能一併解決停車問題。另外退縮路口，採用設置轉角保護設施，避免右轉彎車輛侵入人行道，減少交通衝突點。

交通處也分享，藉由號誌整併、纜線地下化及指標系統的整合，解決長期以來天空管線和標誌牌雜亂無章的現象，不只讓城市的天空變美，也不再影響駕駛人的視野或難以辨識。除此之外，纜線不再受風吹日曬，使用期限也能提高、降低維護成本。

交通處長倪茂榮表示，林智堅市長上任後已打造62公里的人行步道，包括民眾熟悉的三民路隆恩圳、經國路上的綠園道、以及全市校園通學步道，而東大路預計將於11月底前完成，屆時將以全新的風貌呈現給市民使用，期待東大路亮點計畫完工後，藉由城市綠化達到淨化空氣、節能減碳、降低熱島效應等效果，成為連接十八尖山、中央公園、總圖、飛行公園、綠園道等綠地的百年林蔭大道。