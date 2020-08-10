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竹市香山區小黃變公車免費搭　本周起每天兩條路線共52班次

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▲明日起在香山區將有免費「幸福小黃」，每天52個班次，行經兩條路線。（圖／新竹市政府提供）

▲明日起在香山區將有免費「幸福小黃」，每天52個班次，行經兩條路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市香山區總計有7條公車路線、客運轉運站、數個火車站，交通工具多，卻因香山區腹地太大，公車難以全面行經。為讓大眾交通深入「巷弄內」，新竹市與中央合作，由公路總局補助80萬把台灣大車隊計程車變公車，明日起在香山區將有免費「幸福小黃」，每天52個班次，行經兩條路線，包含樹下、浸水等地區和香村路等地區，藉由小黃串聯其他交通工具，讓民眾就醫、就學、買菜都更便利。

新竹市長林智堅說，香山區有許多鄉間因巷弄窄小、載客率不高，導致大眾交通難以營運，但有許多老人家需要出門買菜、就醫或者到行政中心辦理事情，仍有公共運輸的需求。在交通處的努力以及交通部公路總局的協助之下，幸福小黃終於要上路了。

新竹市副市長沈慧虹致詞說，請大家記住「022」口訣，代表免費0元搭乘、行經路線兩條路線、2天前先預約。她也提醒，幸福小黃就是公車，每天都會行經定點，同樣上下車都是定點，並非計程車可以隨叫隨停。她補充，「幸福小黃」8位司機還都是香山在地人，減少通勤時間，「幸福小黃」一定準時發車。

新竹市政府交通處補充，香山區雖然有公車行經，很多地區卻是步行200公尺難以有大眾交通工具，尤其當地銀髮族居多交通更艱難，「幸福小黃」就是深入巷弄內幫助銀髮族，每天早上6點半就發車，總計52班次，最末班車則是晚上6點15分，受限於計程車每班次乘客最多4人，建議民眾可以兩天前先撥打(03)666-2468或市民專線1999預約。

香山區香村里長吳春生表示，在香村里銀髮族因年紀漸長，都沒有自己騎車或開車，可是又得出去看醫生或買菜，大多時候變成年輕人早上送老人家出去，老人家自己搭計程車回來，以後有「幸福小黃」就可以更便利了!

交通部公路總局許鉦漳表示，完善公共運輸服務是中央的政策，對於大眾運輸的縫隙，運量不高的地區，他們都會協助地方政府以幸福巴士或幸福小黃來彌補縫隙，目前全國覆蓋率達82.77%，未來盼達到全國100%。

台灣大車隊表示，「幸福小黃」每次預約僅能預約2個班次，預約專線僅有平日服務。兩條路線分別為浸水線及香村線。浸水線由香山行政大樓出發，經過浸水街及樹下街、浸水南街等回到香山行政大樓，香村線則是由香山轉運站發車，經香村路後到三姓橋火車站。

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