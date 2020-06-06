貨車機車被鄰居砸...台中婦點燃「沾酒精毛巾」報復！手殘丟到另一家

▲▼台中大雅發生火警，結果竟是縱火犯找錯家報復。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區東大路一條巷內，5日晚間11點多，住在55號的任姓男子因為喝酒傳出喧嘩聲，住在45號的汪姓婦人不堪其擾，上門理論而發生口角，任男的兒子不滿被嗆，拿棍棒砸毀汪女家的小貨車和機車，汪女氣不過，2個小時後，拿著沾滿酒精的毛巾，點燃後怒丟報復，結果竟丟到53號住家，波及無辜，汪女訊後被依公共危險罪嫌送辦。

大雅警方5日晚間11點15分獲報，49歲任男與住在同一巷子的59歲汪女及汪的23歲兒子張男發生爭執，起因是汪姓母子不滿任男一家醉後吵鬧，擾人清夢，雙方發生口角並相互拉扯，員警到場後，雙方表示暫不提告。

6日凌晨12點20分，警方又接獲報案，這次是張男控告家裡的小貨車及重機，被任男的21歲兒子以棍棒砸壞，員警了解後，將張帶回派出所製作筆錄。

凌晨2點25分，汪女的兒子還在派出所製作筆錄，她已無法忍受，拿一塊沾滿酒精的毛巾，點燃後丟向任家報復，不料，不知是天黑或是氣憤過度，竟丟錯了，丟到任家隔壁的葉姓男子家，燒毀無辜的葉男自小客及重機，汪女得知後，懊悔不已。

警方訊問後，分別將任男之子、汪女依毀損和公共危險罪嫌送辦。

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