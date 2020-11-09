外媒：彭斯選後神隱多日！共和黨撕裂「挺川vs疏離」　最新動向曝

▲美國總統川普（左）及美國副總統彭斯（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國現任總統川普不認敗選之際，副總統彭斯迄今未現身公開場合，在投票日前夕陪在川普身邊造勢催票後，持續神隱，讓外界開始對他的下一步感到困惑。不過，就在他神隱的消息傳出後，多間美國媒體紛紛指出，他9日將主持白宮新冠疫情工作小組會議。

英媒《獨立報》報導，在美國媒體接連發布拜登勝選的預測報導後，共和黨現已分成兩派，一派選擇疏離川普，且不認同「偷走大選」的說法，另一派則是決心力挺川普，紛紛在推特表態，誓言要對目前的狀況抗爭到底，包括參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）及多數白宮官員等人。

只不過，彭斯大選後的公開行程似乎全數留白。文中提到，他並不屬於上述兩大陣營，這也讓外界開始對他的下一步感到困惑；但報導並沒有揣測他「神隱」的原因，也沒有預測下一步動作為何。

▲彭斯大選後的公開行程似乎全數留白。（圖／達志影像／美聯社）

但回顧彭斯過往面臨黨內危機的作法，他已經不只一次選擇躲在幕後。2016年，當時川普爆發不尊重女性的醜聞時，他在發表聲明後，選擇不現身公開場合，甚至避免與川普有接觸。

值得關注的是，在彭斯神隱的消息傳出後，多間美國媒體紛紛指出，彭斯美國時間9日將會主持白宮新冠疫情工作小組會議，該會議已有數周沒有召開。

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