「川普準備摧毀美國」！外媒爆：他堅持不認敗選　90天內送爛攤給拜登

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任總統川普選後迄今仍未承認敗選，外傳將繼續打法律戰以求逆轉。只不過，依據分析師的說法，川普可能會在最後90日在任期間，「像個拿著大錘的壞孩子」一樣，試圖摧毀他主政3年多的美國，屆時可能出現史上最嚴重的政治動盪。

鏡報9日報導，川普選前就曾暗示拒絕和平進行權力移交，如今大選結果大致底定，儘管仍有數州計票作業持續進行，但能翻轉選舉結果的機率極小。資深情報分析師南斯（Malcolm Nance）認為，川普面對眼前的法律財務壓力，會促使他在手中權力被剝奪之前，將其推至極限。

南斯表示，「如果川普失去權力，他將在最後90天那段時間，像個在瓷器商店裡拿著大錘的壞孩子一樣」，川普希望最高法院替自身辯護，但他可能決定不接受大選結果，或甚至豁出去，「誰知道一個走投無路的獨裁者（autocrat）會做出什麼」，未來可能出現史上最嚴重的政治動盪。

談及最令人擔憂的事情，南斯坦言，他深怕未來出現內亂，以及武裝民兵、白人至上主義者的「起義行動」。

另方面，總統此職務為白宮主人提供一層保護，但當川普回歸平民身分，他眼前面臨的大量法律戰。目前已知曼哈頓地區檢察官辦公室過去一直在調查川普及他背後的商業版圖，釐清是否存在銀行和保險詐欺犯罪，但在川普執政期間，相關行動全數喊停。南斯深信，潛在法律戰現正醞釀中。

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