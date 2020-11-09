瞄準雙11購物熱潮　Lenovo筆電1萬1111元即可入手、realme推兩新品搶市

▲Lenovo雙11購物節推筆電1萬1111元即可入手。（圖／Lenovo提供）

記者余弦妙／台北報導

Lenovo瞄準雙11消費需求，將在今年雙11檔期，即日起至11月15日，與PChome 24h及momo購物網，雙電商平台推出超殺折扣，包括兼具工作與娛樂的IdeaPad L3i 15吋筆電下殺1萬1111元起，以及今年9月甫上市電競手機Legion Phone Duel在指定賣場購買就送4490元Tab M8平板。

此外，Lenovo官網旗艦店更推出完整客製化服務，11月15日前凡購買筆電、主機，就可享以NT11元優惠選擇升級保固、加購滑鼠、電腦包，或5折升級記憶體至16GB (四項總價值1萬1254元)。

另外，realme今（9）日也公布將在11月11日當日0時推出兩款抗躁耳機新品，分別為「realme Buds Air Pro 真無線藍牙耳機 - 主動降噪版」和「realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機 - 主動降噪版」，搭配官方獨家首賣日優惠及街口支付回饋最高可省800元，realme Buds Air Pro推出黑、白雙色，白色款於雙11搶先開賣入手價僅1699元。realme Buds Wireless Pro推出黃、綠雙色，首賣日優惠價新台幣1899元，使用街口支付加碼285元回饋金，到手價1614元

根據市場調研機構Counterpoint 2020年第三季度全球智慧手機出貨量統計資料顯示，realme全球手機銷量突破5000萬台，且在台灣手機市場市佔率也在前5名，為了積極布局線下通路，也將在11月14日正式拓點三創品牌專櫃試營運。

realme指出，即將上市realme Buds Air Pro具備94ms超低延遲電競模式，搭配雙通道即時傳輸，透過10mm大驅動單元和DBB低音增強技術，性能能上搭載realme S1晶片，具備超低功耗與連接穩定的優勢，結合400mAh大電池，提供25小時超長續航，同時支援快速充電，將耳機放置充電盒內充電10分鐘，即可享受音樂3小時。

另外，一款realme Buds Wireless Pro搭載realme S1晶片支援ENC通話降噪技術，並具備主動降噪功能，最高可降低35分貝，跑步機訓練時可屏除紛擾專注於呼吸調節，適合喜歡戶外慢跑用戶，且採用SONY LDAC Hi-Res高解析音質技術，透過高效穩定的傳輸速率，還原極致清晰的原聲音效，搭配13.6mm大驅動單元和DBB低音增強技術，續航力也很持久，音樂可連續撥放22小時。