真正有影！　「MagSafe雙充電器」甚至可為 AirPods 充電？

▲蘋果新品「MagSafe雙充電器」。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果上週在官網上架「MagSafe雙充電器」，它是一個可折疊的無線充電板，可同時為 iPhone 和 Apple Watch 進行充電。國外有人分享了 MagSafe 雙充電器到手的實際操作影片，不得不說這相當吸引人。

影片中展示了此無線充電板的特色，它可左右摺疊，是一個相當便利可以隨身攜帶的充電板，需要透過 Lightning 來補充電力；一邊可以直放或側放 Apple Watch，另一邊則可以直接擺上 iPhone 來進行充電。外媒甚至指出，MagSafe 充電板還能夠為 AirPods 或 AirPods Pro 來進行無線充電。

「MagSafe雙充電器」在台灣定價為 4,290 元，不過目前僅在官網顯示為「即將登場」，並未隨著 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 一起開放預購，確切上市日期可能還得再等等，或許在蘋果兩天後的第三場發表會上，會宣布它的登場消息。

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