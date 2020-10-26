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缺席同學婚禮！新娘傳「一張照片」逼匯禮金　神回讓他跪了

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▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

一名網友在臉書抱怨，他先前收到女同學喜帖，雖然2人不熟，但仍答應出席，怎料婚宴前一個月實在沒空，他提前跟新人告知，對方竟寄喜餅來，還附上一張存摺的照片，要他匯款禮金，讓他不禁傻眼「我是不是禮俗上那裡不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？」

原PO在「爆料公社」發文表示，他跟這名女同學只是泛泛之交，不僅不熟，畢業後也沒碰面過，所有交集都僅限於社群網站上。去年底，女同學傳了參加喜宴意願表，他顧念2人也算同學，起初答應去看看，但後來上斑實在喬不開，所以提前1個月告知無法參加。

令人出乎意料的是，新娘收到訊息後，堅持將喜餅寄給他，還附上一張存摺的照片。原PO愣了一下，立即回覆「不用那麼麻煩啦，還寄給我餅」，但新娘強調「這就是我們跟其他新人不同的地方」，讓原PO不禁想請益廣大網友，是不是他不懂禮數，怎麼從來沒聽過這種方式？

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▲▼缺席同學婚禮！新娘傳「一張照片」逼匯禮金　神回讓他跪了。（圖／爆料公社）

▲新娘傳「存摺照」逼匯禮金，讓原PO傻眼。（圖／爆料公社）

對話截圖可見，新娘貼出存摺照片後，似乎怕原PO不匯禮金，不僅傳訊提醒「喜餅寄了」、「收到的時候再賴我喔」，還狂傳貼圖。折騰幾天後，原PO默默把禮金匯了過去，但內心充滿疑惑，「禮金不是親友給新人的一種祝福嗎？我怎麼覺得這次祝福像被莫名其妙搶走？」

許多網友看完紛紛留言，「怎麼沒跟她說下次一定到」、「不說我還以為是來討債」、「這婚宴是為了討錢而辦吧，連存摺都傳來也太離譜」、「怎麼那麼多人利用結婚死要錢」、「很扯，不熟又不能不去，還要被討禮金」掀起熱議。

▼新娘不斷傳訊息追問，「喜餅寄了」。（圖／爆料公社）

▲▼缺席同學婚禮！新娘傳「一張照片」逼匯禮金　神回讓他跪了。（圖／爆料公社）

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