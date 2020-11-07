面交買7支iPhone…穿「類似」警服赴約　警署前突然逃脫爽賣變現

記者邱中岳／台北報導

北市一名民眾在網路上與另名男子相約面交，男子身穿類似警察的服裝赴約，還假意停在警政署前要民眾下車換證，再伺機將車開走，並得手7 支iPhone Pro手機，事後變賣2支換現金，最後在永和被警方逮捕。

警方調查，40歲的周姓男子與40歲的陳姓嫌犯，相約在北平東路面交7支iPhone Pro手機，陳嫌穿著「類似」警察的服裝赴約，雙方檢視手機無異狀後，陳要周男上車。

▲北市1名男子缺錢花用，竟穿類似警制服，詐騙Phone Pro手機。（圖／記者邱中岳翻攝）



周男乘坐陳的機車來到警政署前，陳假意要周下車換證，但卻加速逃逸，周男見狀當場傻眼，最後只能報警處理，警方初步估計，周男損失金額高達21萬元。

警方循線追查，發現男子身穿類似警察制服後騎車往新北市逃逸，最後在4日下午於永和路邊逮捕陳姓嫌犯，最後搜出5支iPhone Pro手機，其中2支iPhone Pro手機也已經變賣。

嫌犯向警方供稱，因缺錢花用，所以才會欺騙周姓男子，另外警方發現類似警察制服也恐涉及假冒公務員罪嫌，訊後依詐欺、冒充公務員等罪嫌送辦。

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