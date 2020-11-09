　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國國防參謀長卡特爵士（Sir Nick Carter）接受BBC專訪。（圖／路透）

▲英國國防參謀長卡特爵士在21世紀的現在，看見了上世紀2次大戰前的相似局面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年全球經濟遭疫情重創，區域衝突在歐亞多地發生，而國際局勢的轉變與緊張也更加劇烈。英國國防參謀長卡特爵士（Sir Nick Carter）憂心，疫情可能會引發連串效應，進而引發第三次世界大戰。

卡特爵士的此番見解經由英媒「Sky News」採訪報導，美媒《紐約郵報》、俄官媒「RT」引述訪問內容。他表示疫情當頭，屬於區域的較小型軍事衝突如亞美尼亞與亞塞拜然、烏克蘭與克里米雅分離主義分子、中國與印度等，隨著緊繃情勢繼續升溫，牽扯進更多國家與武器，演變成第三次世界大戰，是很有可能的。

疫情不只影響經濟，卡特爵士指出其為國家安全帶來新的威脅，甚至無可避免的是戰事，「我想我們正生活在一個全世界都處於非常不確定和緊張的時刻」，「我認為我們真正有的風險，是現正發生的區域衝突隨著情勢加劇引發的錯誤判斷，而那就是我們必須要提防的。」

「我們必須謹記歷史或許不會自我重複」，卡特爵士警告，「但它有自己的節奏。」他說若人們回望20世紀，在一次（1914-1918）和二次大戰（1939-1945）發生前，地區衝突確實也出現類似對狀況的錯誤盤算，最終導致我們絕不想再見到的全球大規模戰事。

對於英國軍隊未來的發展，卡特爵士表示在2030年到2040年間，預想編制將會由9萬名軍人和3萬個機器（人）組成。他表示已向財政部與國防部提出長期投資英軍現代化的構想，目前已取得1年的預算，目標是達到數年預算的共識。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
蘇見信「給17年女友名分」爆要結婚了　南港密築愛巢…經紀人回
「綺夢」張敏復出直播！　52歲0修圖模樣曝光…網驚：認不出
艾陶成颱了！梵高最快今接力誕生　北北基大雨晚起最冷探16度
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

美老牌益智節目主持人崔貝克罹癌病逝　享壽80歲

「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

上任後防疫優先！　知情人士：拜登團隊將公布「12人疫情工作小組」

共和黨高層堅不認拜登勝選　議員喊話川普：總統先生堅持下去

美前總統小布希恭賀拜登勝選　稱川普有權要求重新計票

希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

如果台灣是「美國的一州」川普會死更慘 　網：用美國人思維投票

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

拜登「成功奪賓州」當選美總統 284票突破門檻！川普連任失敗

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

美老牌益智節目主持人崔貝克罹癌病逝　享壽80歲

「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

全球確診破5000萬例！「53天暴增2000萬人染疫」　歐洲再度重創

二戰後第3人！川普挑戰總統連任失敗　專家分析關鍵1因素

上任後防疫優先！　知情人士：拜登團隊將公布「12人疫情工作小組」

共和黨高層堅不認拜登勝選　議員喊話川普：總統先生堅持下去

美前總統小布希恭賀拜登勝選　稱川普有權要求重新計票

希拉蕊笑了！祝賀拜登打敗川普　將代表紐約州投下選舉人票

如果台灣是「美國的一州」川普會死更慘 　網：用美國人思維投票

榔頭爆頭男友同眠3天　「嬌小女」的分屍技巧連警察都驚訝

疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

為日常增添儀式感！打造質感生活首選「香氛」與「咖啡沖煮套具」

周遊攬牢牢李朝永放閃！83歲女強人超狂「要變紅寶了」

信「給17年女友名分」爆要結婚了！　南港密築愛巢…經紀人回應了

野狗「叼骷髏頭當球玩」揭驚悚分屍案　死者手錶機芯迫兇手現形

全台約508萬人罹患高血壓！十大死因3種跟它有關

清境農場綿羊秀「手插嘴」惹議　真實原因曝！承諾不對羊開玩笑了

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

唐綺陽運勢／處女越低調越好！「大環境重新洗牌」12月中前有巨大變動

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

如果台灣美國的一州川普會更慘

拜登25歲帥照！網：根本美國隊長

希拉蕊祝賀拜登　將代表紐約州投選舉人票

川普質疑計票問題　1小時連發6文

川普連任失利！過去對話曝「未來4動向」

川普連任失敗「極罕見」專家分析關鍵

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

轟拜登癡呆失智！傳金正恩震怒...恐試射核武

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

共和黨議員不認拜登勝選　喊話川普「堅持下去」

拜登剛勝選就口誤　稱美新冠2.3億死

更多熱門

相關新聞

全球確診破5000萬例！歐洲新病例占51％

全球確診破5000萬例！歐洲新病例占51％

截至台灣時間9日上午5點30分，全球累計已突破5000萬病例，其中1／4是過去30天來增加的數字，此外，病故數也上升至超過125萬人。美國確診病例即將突破1000萬例，緊隨其後的印度則是剛超過850萬人染疫。歐洲疫情迅速回溫，再次成為疫情重創的中心。

港政務司長：爭取三地健康碼互換

港政務司長：爭取三地健康碼互換

中國天津增一本土疫情　冷庫裝卸工

中國天津增一本土疫情　冷庫裝卸工

一週19例！指揮中心最新說明

一週19例！指揮中心最新說明

防冬季疫情　李克強倡愛國衛生運動

防冬季疫情　李克強倡愛國衛生運動

關鍵字：

英國國防參謀長疫情新冠肺炎第三次世界大戰

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

楊丞琳唱到「泣不成聲」！　下台一看李榮浩傳3字...傻眼了

「綺夢」張敏52歲0修圖曝光　網驚：認不出

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

川普宣言：我贏得了總統大選

台北男違規遭輾斃！家屬怒告環保局稽查員

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

二女兒後台合照楊丞琳　小S任性回應笑翻網

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

《枕上書》人妻女星遭老公指控出軌

挺鍾明軒後遭狂罵「居然刪留言」　愛莉莎莎怒了

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！營養師給答案

艾陶成颱了！梵高最快今誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

更多

最夯影音

更多
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！
李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面