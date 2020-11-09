疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

▲英國國防參謀長卡特爵士在21世紀的現在，看見了上世紀2次大戰前的相似局面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年全球經濟遭疫情重創，區域衝突在歐亞多地發生，而國際局勢的轉變與緊張也更加劇烈。英國國防參謀長卡特爵士（Sir Nick Carter）憂心，疫情可能會引發連串效應，進而引發第三次世界大戰。

卡特爵士的此番見解經由英媒「Sky News」採訪報導，美媒《紐約郵報》、俄官媒「RT」引述訪問內容。他表示疫情當頭，屬於區域的較小型軍事衝突如亞美尼亞與亞塞拜然、烏克蘭與克里米雅分離主義分子、中國與印度等，隨著緊繃情勢繼續升溫，牽扯進更多國家與武器，演變成第三次世界大戰，是很有可能的。

疫情不只影響經濟，卡特爵士指出其為國家安全帶來新的威脅，甚至無可避免的是戰事，「我想我們正生活在一個全世界都處於非常不確定和緊張的時刻」，「我認為我們真正有的風險，是現正發生的區域衝突隨著情勢加劇引發的錯誤判斷，而那就是我們必須要提防的。」

「我們必須謹記歷史或許不會自我重複」，卡特爵士警告，「但它有自己的節奏。」他說若人們回望20世紀，在一次（1914-1918）和二次大戰（1939-1945）發生前，地區衝突確實也出現類似對狀況的錯誤盤算，最終導致我們絕不想再見到的全球大規模戰事。

對於英國軍隊未來的發展，卡特爵士表示在2030年到2040年間，預想編制將會由9萬名軍人和3萬個機器（人）組成。他表示已向財政部與國防部提出長期投資英軍現代化的構想，目前已取得1年的預算，目標是達到數年預算的共識。