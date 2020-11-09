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沒寫禁止外帶！護理師排網美豆花　排30分鐘被告知「端著路邊吃」

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▲▼豆花店。（圖／《東森新聞》）

▲網美豆花店不給外帶，要求護理師「端著旁邊吃」。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

近日有款豆花在網路上爆紅，該家店標榜「山泉水+海洋深層水」製作鹽滷豆花，吸引不少饕客慕名前去。不過，有名護理師出面爆料，她排了半個小時的隊伍，等到點完餐，準備結帳，才被店家告知「不能外帶」，被逼著端著碗在路邊吃完。

根據《東森新聞》報導，這名護理師出面爆料，她日前前往台中審計新村，看見這家豆花，網路評價相當好，因此排隊點餐。排了半個小時，終於輪到她，沒想到準備多點幾碗，帶回去醫院，給同事當下午茶，卻被店家告知「不能外帶」，讓她當場傻眼。

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▲▼豆花店。（圖／《東森新聞》）

▲這間豆花店標榜「環保愛地球」，若想要外帶，必須自備「非一次性使用」的容器。（圖／《東森新聞》）

護理師控訴，她被逼著端著碗吃，店員還要她「坐在路邊的台階吃」，讓她無所適從，明明沒有標示「禁止外帶」，或是要求「自備容器」的公告，好不容易排到了，竟然被做出這種要求，根本不曉得該怎麼辦。

事實上，實際上網尋找，這家豆花從宜蘭礁溪起家，當時就已經非常有名，2019年在台北拓店，就已經有要求，若顧客想要外帶，必須自備「非一次性餐具」，如果真的拿免洗餐具到場，還會被老闆「拒賣」，臉書粉專上也有相關宣導。

 

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