80歲婦過馬路被護理師撞飛10m　口鼻噴血...2人重傷送加護病房

▲盧姓老婦被撞後倒臥血泊中，救護人員到場後一度失去意識，目前正在加護病房觀察中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名盧姓老婦人（80歲），13日傍晚徒步走行經苗栗市大同路，準備穿越中山路時，遭賴姓護理師（34歲）騎乘機車直接撞上，盧姓老婦人被撞飛10米遠，頭部受到嚴重外傷，倒臥在血泊中，一度失去生命跡象，經送醫救治恢復呼吸和心跳，賴姓護理師則是顱內出血、右腳骨折，目前2人都還在加護病房觀察中。

苗栗縣消防局表示，13日下午4時接獲通報後，立即前往救援，到達現場後發現，盧婦倒於血泊之中且意識不清。救護人員初步傷檢後，盧婦全身多處擦挫傷，無明顯大出血傷口，但口中不斷冒出鮮血，一度失去意識，送醫搶救後漸漸恢復呼吸心跳，機車騎士則是全身多處擦傷，右腳有變形情況，並無生命危險；目前2人都在加護病房觀察中。

▲賴姓女護理師全身多處擦傷，右腳有變形情況，目前也在加護病房觀察中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，賴姓女護理師騎機車沿苗栗市中山路方向行進，於中山路與大同路丁字路口時，撞上欲穿越中山路的盧婦；經酒測後，賴女沒有酒駕行為，研判賴女騎車時未注意前方狀況，盧婦在穿越馬路時，也沒注意左右來車而釀禍。

苗栗警方也呼籲民眾，用路人在十字路口沒有交通號誌，也沒有行人穿越道時，駕駛行經時應要減速慢行，行人也應左右查看有無來車才可通行。

・又被稱作「海洋拉娜平替版」

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