護理師幫量血壓…一隻手突然竄向屁股！台南男囂張嗆：我拒絕道歉

▲阿宏伸手觸摸阿桃臀部，被依判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）日前到某醫院陪護病患，但他在見到一旁的護理師之後，竟然色心大起，突然伸手觸摸對方臀部，誇張的行徑讓女護理師「阿桃」（化名）嚇得大聲制止，並立即稟報護理長。對此，台南地院審理後，依法判阿宏2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏日前到台南某間醫院陪護病患，而當時他看到女護理師阿桃，獨自在該處為病患量血壓，竟然認為有機可乘，色心大起基於意圖性騷擾之意，突然伸手觸摸她的臀部，而阿桃發覺之後，氣得立刻制止對方，並通報護理長，而警方也立即到場處理。

對此，法官認為，阿宏為逞一己私慾，趁著阿桃忙於工作而毫無防備、不及抗拒之時，觸摸對方臀部，顯見其無視法紀，缺乏對他人尊重之觀念，並造成對方驚嚇、不適及不安全感，危害社會善良風俗，所為實屬不該，且雖然他坦承犯行，但仍拒絕向阿桃道歉，審酌其經濟狀況、智識程度之後，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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