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從手術房出來！護理師媽「萬元打造」萬聖節造型　同學嚇：流血了

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▲▼萬聖節。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲兒子裝扮有模有樣。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／採訪報導

萬聖節在即，不少爸媽都會為此傷透腦筋，因為千萬不能讓自己的心肝寶貝輸給其他小朋友！一名從事心導管工作的護理師日前靈機一動，突然想到要幫兒子打扮成「外科醫師」，為了如實呈現，手術帽、聽診器全都如假包換。而照片曝光後，立刻吸引網友大讚，「好強喔」、「別人的媽咪總是不會讓我失望」。

聖誕節即將到來，不少小朋友都會「變裝」上街，為了不落人後，不少爸媽都相當用心幫孩子打扮。這名媽媽在個人臉書上發文表示，「為了逼真，能用的資源都用了，連阿母醫院上班那條貴鬆鬆的聽診器都出動了！」

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▲▼萬聖節。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲同學還以為身上的紅墨水是真的血漬。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

媽媽向《ETtoday新聞雲》記者透露，由於兒子已經幼兒園大班了，所以今年就是最後一次參加全美學校的萬聖節變裝活動；兒子未來的志向是成為一名醫師，再加上媽媽本身就是心臟科護理師，因此在聽從友人的建議後，「想出了這次萬聖節的開刀房恐怖醫生的服裝造型！」

媽媽表示，這身裝扮前後花費了一個月才完成，綠色的衣服是她之前在加護病房上班的工作服，花了大約1500元請裁縫師修改尺寸，聽診器也如假包換，是專業的醫療精密聽診器，市價約為7000元左右，另外，手術帽則是在開刀房上班的學妹友情贊助。

▲▼萬聖節。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲媽媽本身就是護理師。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

媽媽繼續說道，除了真實的道具外，兒子身上的假心臟、服裝血跡以及血紗布的桶子大約花了5天完成，「因為紅墨水及廣告顏料需要時間等待風乾。」雖然耗費不少精力在這身裝扮，不過孩子現身校園時，老師和同學都覺得實在太特別、太驚嚇，甚至還有小朋友以為是真的流血了。

孩子有模有樣的拿著紗布製作的糖果桶，且還配上一雙布希鞋，像極了外科醫師！照片曝光後，也被其他網友轉貼在「爆廢1公社」上，不少人看到後紛紛驚呼，「好有誠意的裝扮」、「即使不是美術老師及造型師，這用心程度已經是專業等級了」、「媽媽真是太有才了，超強」、「聽診器很貴」、「有夠像，超逼真」、「模特本人帥帥又可愛」、「如果母子組合一定帥翻」、「很用心的媽媽，讓小孩童年滿滿的回憶」、「布希鞋也太寫實」。

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