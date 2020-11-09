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查獲走私槍彈10萬顆破紀錄　蘇貞昌：國際情勢詭譎要溯源查真相

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▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局及全台警方先後在10月29日及11月4日破獲治安史上最大宗走私子彈10萬200顆以及溯源查獲疑似操作長槍8枝、短槍106枝，以防改造後流入黑道幫派而傷害民眾，刑事局在局長黃明昭帶領下，會同保二總隊、法務部、關務署等單位通力合作破獲台灣史上最多的制式子彈進口案件。

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午到刑事局參加破案記者會慰勉有功人員；蘇貞昌致詞意有所指表示：「現在國際情勢詭譎，又查獲這麼走私制式槍彈」希望檢警能持續溯源追查，釐清走私槍彈的幕後藏鏡人。

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇9日下午赴刑事局慰勉查獲台灣史上最多走私槍彈有功人員。（圖／記者張君豪攝）

警政署指出，現行查獲具殺傷力之違法槍枝，多屬改造槍枝，可遠距離致人死傷，且殺傷力不亞於制式槍枝，對人民生命財產危害更甚，故內政部在2020年6月12日修正槍砲彈藥刀械管制條例，將操作槍及改造槍枝之基材納管，讓操作槍不再無法可管。

蘇貞昌致詞指出，現場看到超過10萬發的子彈，和改造子彈及槍械，海關日前獲線報，發揮追緝功用，由檢警海關一起密切合作，破獲如此大的槍火走私案，這都是嚴重危害社會治安的事，蔡總統在國安會議上也指示，對於社會滲透、幫派和不法等情事，尤其是擁有槍械刀械等幫派或不法之徒，務部追根究柢、溯源查緝，遏止源頭，看到執法單位有此緝獲成果，表示由衷肯定和感謝。

蘇貞昌也憂心若非破獲此案，否則10萬發子彈數量流入市面，真不敢想像，當此國際局勢詭譎時刻，為何進口如此多子彈和槍械，讓我們更多憂心，秉持蔡總統的指示，他特別要求內政部法務部財政部要做國際進出口管制，對相關犯罪依定要追本溯源，要查得清清楚楚，不容矯飾或避重就輕逃避責任。

刑事局由局長黃昭明指揮、偵查七大隊長黃水願率領，與保安警察第二總隊刑事警察大隊，於10月29日在桃園永儲進口倉攔查到一大批夾藏於不定向飛靶彈中之義大利製 9 厘米子彈 9 萬 9,700 顆、380AUTO 子彈 500 顆， 合計未經許可私運進口子彈 10 萬 200 顆。

另外，黃水願大隊長再帶領偵查第七大隊與保二總隊刑警大隊，於11月4日至桃園市、臺南市、臺中市等地，查扣制式霰彈 250 顆、槍機、撞針等改造零組件 1 批、電鑽 1 台及模擬長槍 8 支、模擬短槍 106 支，並將兩嫌拘提到案，本案詢後將呂、葛兩嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條 例第 12 條，未經許可持有、寄藏子彈，解送高雄地檢署偵辦。

警政署表示，槍砲彈藥刀械管制條例，修法新制另提高改造槍枝的刑責，嚇阻不法之徒利用改造槍枝犯案，從「源頭管理」到「加重刑罰」雙管齊下，納管操作槍並提高改造槍枝刑責，絕不會讓非法槍枝危害社會安定及人民安全。

警政署今年修法已將操作槍納管，自今年6月12日起至12月11日止，民眾或團體可攜帶操作槍及相關身分證明文件至戶籍所在地警察機關辦理報備持有或自願繳銷，呼籲民眾儘速於期限內辦理；蘇貞昌今天下午致詞也要求警政署、全台警方繼續嚴格查禁非法持有操作槍並掃蕩各式改造槍械工廠，以確保民眾良好的生活環境。

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