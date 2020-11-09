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快訊／再添一颱！「梵高」生成未來路徑出爐　周末防水氣攪局

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記者賴文萱／台北報導

今年第21號颱風艾陶凌晨才剛生成，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓今（9）日也增強為第22號颱風梵高。氣象局表示，未來梵高颱風將持續朝菲律賓方向偏西移動，對台灣沒有直接影響，但東部沿海今起至周四要防長浪，氣象局也將持續關注周末南邊水氣是否北抬帶來降雨。

▲▼梵高颱風最快今生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲梵高颱風生成，對台灣沒有直接影響。（圖／翻攝自日本氣象廳）

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氣象預報員劉沛滕表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，增強成22號颱風梵高，未來路徑會往菲律賓方向偏西移動，對台灣沒有直接影響。不過，東部沿海今起至周四都要注意長浪發生。

▲▼颱風。（圖／中央氣象局）

▲梵高颱風未來將持續往西移動，東部沿海今起至周四都要注意長浪發生。（圖／中央氣象局）

另外，颱風艾陶凌晨2點生成，早上8點位置在鵝鑾鼻西南方1300公里海面，距離台灣有滿大段距離，未來將快速往西移動，明天就有機會進到中南半島並減弱。

▲▼颱風。（圖／中央氣象局）

▲艾陶對台灣沒有直接影響，但中高層水氣北抬，今明中南部雲量偏多，有降雨狀況。（圖／中央氣象局）

雖然艾陶對台灣沒有直接影響，但中高層水氣北抬，今明中南部雲量偏多，雲嘉南、高雄、南投及花蓮今已有降雨狀況。雨勢不會太大，有機會下在山區集水區，可稍微紓解緊繃的水情。

至於未來一周天氣，今至周三清晨為東北季風影響，迎風面桃園以北、宜蘭地區雲量偏多，其中，北部山區及近山區有局部較大雨勢，會持續到明天。

溫度方面，最低溫時間點落在明天清晨，北台灣低溫18-19度，局部空曠地區更可能出現接近16度低溫，雙溪今晨低溫已降至16.9度。

▲▼颱風。（圖／中央氣象局）

▲今至周三清晨為東北季風影響，迎風面桃園以北、宜蘭地區雲量偏多。（圖／中央氣象局）

周三白天後溫度回升，北部高溫26-27度，桃園以北、東半部到周六前都仍有降雨，中南部恢復到多雲到晴。但周末梵高颱風位置會來到南海，屆時要注意南邊水氣是否北上再度帶來降雨。

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