血腥黑寡婦分屍前夫！遭判「無期徒刑」定讞...30多袋屍骸找不回

▲南韓「黑寡婦」高宥貞殘忍殺害、分屍前夫姜某，被判喪失親權。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓號稱「黑寡婦」的血腥殺人魔高宥貞（고유정，音譯），在前夫姜某行使權利探視6歲親子而相約前往濟州島旅遊，至民宿後趁幼子在房間內玩電動遊戲時，一舉持西瓜刀砍死前夫，再將之分屍，從濟州島京畿道金浦市沿途分袋棄屍，一、二審遭判無期徒刑，5日大法院終審時無期徒刑定讞。

另外，高宥貞今年3月曾涉嫌在忠清北道清州市現任丈夫洪某住處，殺害洪某與其前妻所生幼子，大法院認為幼子與父親洪某同寢時，極有可能遭睡夢中的父親壓死，且並無明確證據顯示幼子洪某為高宥貞所殺，因此判定高宥貞在該罪嫌為無罪。

根據《韓聯社》，大法官李起宅（이기택）5日時表示，「被告高宥貞曾指控被害者姜某生前曾意圖性侵，該指控毫無根據，且其犯行前曾在網路上檢索做案道具與方法，還曾持處方箋購買唑吡坦（安眠藥），縝密地構思犯案計畫，且照著計畫殺害被害者並將之分屍藏匿，法院充分認定其罪行。」

根據韓媒《News1》先前報導，姜某家屬為從高宥貞奪回幼子親權，向法院提出訴訟，欲奪回幼子親權，法官判高宥貞喪失親權，並選定姜某的弟弟為其幼子的未成年監護人。

▲警方在金浦市高宥貞父親住宅排水管垃圾堆內，尋找姜男屍骸。（圖／翻攝自제주도민일보）

據悉，高宥貞於2017年6月與姜某離婚，成功取得雙方膝下幼子的親權與撫養權。姜某苦於離婚後無法親眼見到親生兒子，向法院提出訴訟，當時法官判決表示，高宥貞須於2019年5月25日讓姜某行使探視交涉權，於是雙方才決定於該日在濟州島見面，計劃帶著幼子旅行，重拾天倫之樂。

原先雙方決定於忠清北道清州市見面，但最後高宥貞還是訂下濟州島一間未設有監視器的民宿，並在姜某的食物裡下唑吡坦（Zolpidem），使犯型得逞。

姜某慘死後，至今屍骨仍下落不明，警方無法找出能被證實為姜某身份的肉塊、骨骸，僅從浴室廁所與水管內殘留的大片血液的DNA證實姜某已被殺害。

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