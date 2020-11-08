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南韓外長火速訪美！估「提早一步」接觸拜登陣營...將與他會談

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▲▼南韓外長康京和8日訪美，將與蓬佩奧展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外長康京和8日訪美，將與蓬佩奧展開會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前曾原訂於10月初先後訪問日本、蒙古、南韓，不料卻因總統川普與白宮幕僚相繼確診新冠肺炎（COVID-19）而只能取消南韓行程，之後邀請南韓外交部長康京和（강경화）於大選前後訪美。

對此，康京和選擇於今（8）日啟程，預計9日與蓬佩奧展開韓美外長會談，商討駐韓美軍、軍費分攤、韓半島（朝鮮半島）情勢等議題，並於11日起程回韓，期間不排除與當選美國新任總統的拜登陣營外交幕僚見面，討論明年1月後調整對美、對北韓（朝鮮）之外交政策。

根據《韓聯社》報導，此次美韓兩國外長會談行程與美國總統大選無關，雙方將針對鞏固美韓同盟、韓半島無核化、永久和平等議題展開具有深度的戰略性對話；不過此次外交專家皆著眼於康京和是否會與拜登陣營展開接觸，與蓬佩奧的會談反而已經不再成為焦點。

康京和稍早於仁川國際機場接受記者訪問時表示，「雖說韓美關係適逢較敏感的時機點，但我們雙方一直以來便維持對話，針對韓半島情勢與韓美兩國間的重要議題，只要有適當機會，便能坐下來談，與時間點無關。」

▲▼南韓總統文在寅恭賀拜登當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅恭賀拜登當選，同時執政黨人士也研擬近期訪美拜會聯邦議員。（圖／達志影像／美聯社）

此次訪美，康京和將與韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）共同前往，除了將各自與蓬佩奧、副國務卿畢根（Stephen E. Biegun）展開會談，商討美韓同盟議題與北韓去核，還將拜訪美國聯邦議會、智庫、學界主要人士，尋求美國朝野間對南韓的支持。

同時，外交專家也預估，康京和此次訪美有可能拜會拜登幕僚團隊內負責外交與國防安全的對口人士；不過康京和對此卻閉口不談，表示目前無法具體透露行程等相關細節。

據悉，川普所提出的訴訟案若無造成任何影響，拜登將於明年1月20日就任。

報導分析，一旦確定當選，則各國外交當局便會掌握新政府的各種外交政策，同時試圖與當選陣營接觸，傳達自國外交立場。南韓外交部將透過此次訪美，建構與拜登陣營之間的溝通網絡。

►拜登當選美國總統！文在寅推特「雙語3連發」祝賀：盼鞏韓美同盟

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