Google地圖不準、身分證可印第三性　她待印度8年：沒人可改變

▲文化總會廣播節目「文化ya總會」邀請在印度待了8年的印度尤（中）分享當地見聞。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

印度排燈節（11/14）即將來臨，文化總會廣播節目「文化ya總會」邀請在印度待了8年的印度尤（尤芷薇）分享當地見聞，包括這裡連Google地圖都不準，很多事「荒謬到會讓你笑出來」，性別觀念保守但「第三性能印在身分證上」，是一個會讓你打破所有既定規則的地方，她也說「沒有人可以改變印度，只有印度改變得了你」。

印度尤大學一畢業就到印度闖蕩，在當地擔任記者工作，一待就待了8年，她在節目中分享，這裡是一個會讓你打破所有既定規則的地方，每件事情都會失控，甚至荒謬到讓人笑出來，而且連Google Maps都不準，人們以一種緩慢的節奏生活著，但卻又有一股力量推著你不斷前進，是一種很矛盾的存在。

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例如印度交通經常大打結，所以人們對於「遲到」見怪不怪，連面試工作的人遲到，面試官也可以面不改色接受對方各種遲到的理由，「印度人就是能將不合理的狀況，視為正常，包容心非常的大」。

另外相較於華人社會拐彎抹角的說話方式，和印度人講話不能對著他們長篇大論，而是要直接精準，像是右轉不要說「Please turn right.」而要直接對司機說「Right!」，因此待在印度8年的她，已習慣直線式說話法，回台與朋友聚會時，常會被抱怨說話很兇，「因為太直接了！」



很多人認為印度傳統，印度尤說，他們對於性別的想法當然還是相當的傳統，認為短頭髮就一定是男生，但不要以為他們很落後，舉例來說印度「第三性」是能印在的身分證上的；不過同志卻直到2018年才除罪化，這又是印度矛盾又有趣的地方。



而印度人對於生死的看法，也跟華人大不同，常有遺體直接在有「印度的母親河」之稱的恆河上燒化成灰，同一時間的同一條河上，可能有人在玩水。印度尤說，當地人不認為這有什麼不對，因為印度人覺得只要完成了火化儀式，靈魂就會是善良的，「這是一種祝福」。燒化前家人還會和遺體拍照，也有人專門請攝影師拍，燒化的過程也不會有任何限制，當地人對生死的淡薄，也讓她印象深刻。

文總發言人湯佩儀表示，文總一直致力於拓展台灣國際文化視野，自2018年起，便曾與「臺灣吧」攜手打造新南向動畫《黑啤東南飛》系列影片，今年更將於11月9日推出《黑啤南亞飛》系列影片，帶領台灣觀眾認識南亞大國—印度，也和在台灣的印度朋友們一起為即將到來的排燈節同慶暖身。

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