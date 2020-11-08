驚悚影片！台中女走出公司遭鋁棒暴打　轉身竟是前男友…她重傷送醫

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中市南屯區4日發生一起離譜案件！一名在人力派遣公司上班的王姓女子下班時，才剛步出公司，就遭到在門外堵人的前男友持棍棒朝頭狂毆，甚至還狠拉頭髮拖行，最後才裝作沒事一般緩慢離開。警方獲報趕抵現場，並將王女送醫，而經調查，雙方有感情、金錢糾紛，目前王女已對前男友提告，全案將依傷害罪嫌送辦。

▲台中女子剛下班遭持棍狂毆（紅圈處），轉身驚見兇手竟是前男友。（圖／記者李忠憲翻攝）

監視器畫面曝光，只見當時穿著黑色衣服的王女正穿越馬路，而此時，其吳姓前男友正跟在後方，接著突然拿出預藏的鋁棒發了瘋似的朝王女狂毆，嚇得一旁目擊民眾不敢靠近，只能隔著一段距離出聲勸阻。

▲▼女子遭毆後忍痛坐上救護車，事後憤而對男子提告傷害。（圖／記者李忠憲翻攝）

然而，吳男卻不顧眾人觀看，依舊持鋁棒狠打，甚至還拉扯頭髮拖行，行徑相當惡劣。事發當時，王女不斷求饒，最後還縮在路邊角落，吳男見狀竟冷眼以對，還裝作沒事一般跟路人交談，最後緩慢離開。

警方獲報到場後，立刻將王女送醫，所幸並無大礙。經警方調查，有毒品前科的吳男與王女分手後疑似感情、金錢糾紛，讓他憤而從背後偷襲，將王女打得全身是傷。王女事後對吳男提出傷害告訴，警方也已通知吳男到案說明，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

超狂成分曝！密醫稱大腸癌喝藥汁就好 一查驚見百種「不知名」藥材

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷 闆娘嚇傻：巡店沒發現異狀

密醫自熬藥汁「4瓶賣2萬5」！癌男豪砸43萬看診 喝1個月就喪命