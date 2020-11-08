密醫自熬藥汁「4瓶賣2萬5」！癌男豪砸43萬看診　喝1個月就喪命

▲密醫自熬藥汁，高價賣給病患，豪詐221萬元，被查獲後遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

許姓男子學歷僅國中畢業，然而他卻在彰化自家中當起密醫，拿當歸、川芎、金銀花等中藥材自行熬煮成「濃縮藥汁」，再以一瓶平均6000元的高價賣給患者，並宣稱藥汁可治百病，就算癌症也不需就醫就能康復，導致一名罹患大腸癌的吳姓男子因此延誤就醫，喝了1個月的藥汁就病逝。台中高分院審理後，認為許男惡性重大，依法判刑4年。

判決指出，許男自2005年開始至2015年間自行熬煮藥材，並且裝在保特瓶中，向上門看診的病患誆稱，可治百病，無論是癌症、中風、青春痘，甚至是減肥，都可靠這瓶藥汁來治療。

許男事後被警方查獲，但他卻趁著法院審理期間，將陣地轉移到南投，並且用同樣手法賣藥，每次收取高額診療費，經調查後，共計有10多名患者受騙，其中一名患者甚至付了43萬6700元，但病也沒獲得痊癒，而經統計，許男一共詐得了221萬多元，行逕相當誇張。

一名女患者事後出庭作證，她為了減肥而求助許男，一共看了11次診，每次看著都會被收取藥汁費用4瓶2萬5千元，還得另外支付抽血檢驗費9千700元，11次看診共花費38萬多元，但也沒減下肥，體重還不斷上升，且喝下藥汁後血壓還飆高。此外，她罹癌的姊夫及公公也一起找許男看診，因此延誤就醫，藥汁喝了1個月就病逝，讓她嚇得不敢再去看診。

案經台中高分院審理，許男坦承幫病患治療及販售藥汁，但辯稱是患者自願求診，法官因此認為他毫無悔意，甚至在遭查獲後還轉移陣地，且還阻止患者循正規醫療方式治療，惡性重大，因此依製造偽藥罪判處有期徒刑4年。全案可上訴。

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