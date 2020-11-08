超狂成分曝！密醫稱大腸癌喝藥汁就好　一查驚見百種「不知名」藥材

▲許男自熬藥汁給病患喝，還宣稱大腸癌不用看醫生，喝藥汁就會好，對方雜了大錢喝了1個多月後仍病逝。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

許姓男子在彰化自家中當起密醫，拿當歸、川芎、金銀花等中藥材自行熬煮成「濃縮藥汁」，宣稱藥汁可治百病，再以一瓶平均6000元的高價賣給患者，導致一名罹患大腸癌的吳姓男子延誤就醫，喝了1個月後就病逝。警方事後找上許男購買中藥材的藥商，發現藥汁內混雜了100多種藥材，相當駭人，而台中高分院審理後，將許男依法判刑4年。

判決指出，許男自2005年開始至2015年間自行熬煮藥材，並且裝在保特瓶中，向上門看診的病患誆稱，可治百病，無論是癌症、中風、青春痘，甚至是減肥，都可靠這瓶藥汁來治療。

然而，有不少患者砸了大筆費用前往看診，其中罹患大腸癌的吳男甚至還附了43萬6700元，卻始終未獲得痊癒，甚至病情還越來越嚴重，而當時許男還對對方稱，該藥汁叫做「排骨湯」，且要對方不能讓家人知道，誇張的是，許男還告訴吳男，大腸癌是小毛病，喝「排骨湯」就會好，但吳男在喝了1個月的藥汁後仍病逝。

警方事後找來了多名曾前往看診的病患，發現許男甚至還親自操刀抽血，而每次抽血也收取9700元的費用。此外，警方還找上了許男購買的中藥行，發現許男的藥汁一共用了超過100種的藥材熬製，而其中能辨識出來的成分共有56幾種，其他還有40多種不知名藥材，成分相當不明，讓人驚訝。

▲警方調查發現，許男使用了上百種藥材熬製藥汁，其中甚至有40幾種不知名藥材，成分相當不明。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經過中藥行仔細辨識後，該56中藥材包含，包含，「夏菇草、當歸、生地、天麻、黃耆、地龍干、桔梗、石解、白芍、獨活、秦艽、蘇木、雞血陳、木瓜、土茯苓、北仲、續斷、地骨皮、淡竹葉、鹿含草、川芎、赤芍、澤舍、沒藥、龍葵、乳香、白花蛇舌草、龍膽草、三菱、白朮、丹參、知母、柴胡、葛根、降真香、木夕、桑寄生、川練子、知茶、藍竹根、黃柏、浙貝母、雞內金、人蔘、茜草根、蒼朮、金蟬殼、虎杖、柴草、甘草、木通、白茅根、金銀花、桑葉、山豆根、紅花」等，相當多樣。

全案經台中高分院審理，許男坦承幫病患治療及販售藥汁，但辯稱是患者自願求診，法官因此認為他毫無悔意，甚至在遭查獲後還轉移陣地，且還阻止患者循正規醫療方式治療，惡性重大，因此依製造偽藥罪判處有期徒刑4年。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

密醫自熬藥汁「4瓶賣2萬5」！癌男豪砸43萬看診 喝1個月就喪命

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷 闆娘嚇傻：巡店沒發現異狀

人夫偷吃閨蜜喊「騷得像妖精」！ 見正宮住院她跩嗆：我們在開房