「換人民對川普說You're fired」　黃珊珊：明星只閃耀一時終將黯淡

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民主黨籍美國總統候選人拜登贏得賓州20張選舉人票後，以290張選舉人票正式跨過美國總統當選門檻270票，各國元首也接連祝賀拜登與其副手賀錦麗。台北市副市長黃珊珊表示，換美國人對美國總統川普說「You're fired（你被開除了）」，當選者應認真做事並解決問題，「因為明星只能閃耀一時，但終將黯淡。」

黃珊珊8日於臉書上分享拜登勝選的新聞，她提到，這是美國人的幽默，經歷冗長開票，美國最終還是選出下任總統，通訊投票的開票威力驚人，但終究是民主的選擇。

黃珊珊說，川普以前在節目裡常說「You're fired（你被開除了）」，「現在美國人對他說『You're fired』，做不好就換掉，也是民主的真諦。」

最後，黃珊珊提到，選民的投票結果，讓政黨與政治人物在位時都應該要藉慎恐懼，不可為所欲為，當選後應該認真做事且能夠解決問題，因為明星只能閃耀一時，但終將黯淡。

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