躲貓貓神童「龜到超市打烊」　爸媽急報警「他整晚爽吃零食跳舞」

▲男童進入超市的倉庫躲藏。（圖／翻攝環球網）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名10歲男童上月與朋友出門玩躲貓貓，躲進一間超商的貨架角落，完全沒有被發現，一不小心就躲到睡著了，再次醒來，超市已經打烊，男童也被鎖在店內無法離開。由於男童到了深夜都沒回家，緊張的父母於是報警，但直到隔天早上，警方才表示男童在超市內被找到，並發現男童整個晚上在超市內吃吃喝喝，還跳舞打發時間，過得非常愜意。

根據《環球網》報導，男童10月17日下午跟同伴出門玩耍，到了晚上，兩人玩起了躲貓貓，男童衝進一間超市，進入無人的倉庫，找了一個隱蔽的貨架角落躲藏。

▼男童在打烊後的超市亂晃。



由於一直沒被發現，男童竟躲到睡著，再次醒來，超市已經打烊鎖門，男童沒帶手機，也找不到人開門，肚子又餓，就拿了超市內的飲料跟零食吃了起來。從監視畫面可以發現，男童在超市內除了吃吃喝喝，還到處跳舞，拖著購物籃亂逛打發時間。

男童到了深夜都沒回家，父母緊張得報警，警方立刻派員上街巡邏，並調閱周圍的監視器畫面，不過都沒有斬獲。直到隔日上午7點多，一名超市店員打電話來報警，說在倉庫發現一個男童，才終於找到人。

這起事件受到大陸網友大量關注，很多人都說男童做了他們小時候一直想做的事情，「我小時候的夢，就是躲在超市，等關門，吃光裡面所有的零食，喝完裡面所有的可樂！」「我小時候也躲貓貓躲到睡著過，醒來以後，發現全村的人在河邊打撈。」

▼吃飽喝足後，男童坐在購物車上等待開門。

