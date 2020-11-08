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川普「強勢抗中」人民卻不買單？網揭現實狠打臉：台人角度看世界

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▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲川普不服輸，將於台灣時間9日發起全國大規模訴訟。（圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）連任失敗，令不少支持者難以接受，也讓人開始思考他鮮明的行事作風到底有沒有辦法說服人民？一名網友表示，他覺得川普抗中保美、以美國利益為優先，「我本來以為做事情快狠準的川普會連任，大概是小贏」，想不到最後卻輸給拜登（Joe Biden），「美國人為啥對川普抗中沒興趣？」

原PO在PTT表示，川普在這場選戰打得非常辛苦，後期票數大幅落後，但選前很多人都預估川普會順利連任，因為他「直言敢言、政策清楚、每天保護美國」，但這種強勢風格並非所有人都買單，讓他很好奇「大部分的美國人還是喜歡溫良恭儉讓風格？」

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▲▼ 拜登美國7日晚間發表演說，支持者嗨翻。（圖／路透）

▲ 拜登發表演說，大量支持者到場。（圖／路透）

網友指出，以台灣人的角度來看，川普抗中是很有魄力的行為，能勇敢為自己國家說話、爭取利益；以美國人的角度來看，經濟利益才是優先選擇，與其強硬地和中國對抗，不如和平共處，以不自損為前提，所以很多美國人把票投給保守、謹慎的拜登。

也有人提到，川普在疫情與人權方面沒有處理得很恰當，自大且高傲的性格讓不少人退避三舍，「問這問題就標準以臺灣人角度看世界，一般美國人根本對反中這議題無感」、「川普搞砸防疫，反智反科學反移民反性平又封閉主義」、「因為一個疫情就把他前三年賺的美國利益都打爆了」、「對美國人來說，抗中根本不重要，BLM（Black Lives Matter，黑人的命也是命）沒處理好才是硬傷吧」、「中國對美國民眾來講沒有直接威脅 ，當然不會是重點。」

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