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雲林得來速三寶搶道...追嗆「為什麼不讓我」她溫柔神回被大讚

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六一家麥當勞得來速發生行車糾紛，一名郭姓女子順著前車排隊進入得來速，不料對向一輛休旅車跨越雙黃線疑企圖插隊，郭女無意讓出車道給休旅車先過，休旅車最後停進入停車場停妥，一名婦女氣呼呼地下車找郭女理論；郭女淡定回話「妳違規跨越雙黃線，這樣很危險」讓婦人碰一鼻子灰悻悻然離去。

▲對向一輛休旅車跨越雙黃線，疑似想搶車道進入，郭女沒有想讓出車道，便跟著前車前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲對向一輛休旅車跨越雙黃線，疑似想搶車道進入，郭女沒有想讓出車道，便跟著前車前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市雲林路為斗六鬧區進出之重要道路，尤其在上、下班與晚間時段更是車水馬龍，附近美食店家林立，是許多民眾尋覓美食的必經道路，本月4日晚間一名郭姓女子在雲林路麥當勞得來速外，規矩地順序排隊等待點餐，前方車輛慢慢往前，卻突然對向一輛休旅車跨越雙黃線，疑似想搶車道插隊，郭女沒有想讓出車道，便跟著前車前進。

未料，在郭女進入得來速點完餐等待結帳時，休旅車也進入停車場停妥車輛，下來一位婦女氣呼呼前來理論，對話及過程全遭行車記錄器拍下，婦女大聲斥責「小姐妳實在很差勁，妳知道我在那邊已經都要塞車，妳還硬搶著，我又沒有要跟妳搶得來速，我只是要進來停車」。

▲對向一輛休旅車跨越雙黃線，疑似想搶車道進入，郭女沒有想讓出車道，便跟著前車前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲休旅車也進入停車場停妥車輛，下來一位婦女氣呼呼前來理論，對話及過程全遭行車記錄器拍下，婦女大聲斥責「小姐妳實在很差勁」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此時郭女淡定地回應「妳知道我為什麼不能讓妳嗎？因為妳橫跨雙黃線本來就是違規，這樣本來就很危險。」婦女氣結表示「算我過來（跨越雙黃線）我就已經在那邊卡住了」；郭女立刻回應「要是我讓妳，是不是每次都要這樣做造成別人的危險」。話沒說完婦女即打斷回「妳都很有理」，郭女亦回覆「對！我有理耶」，婦女這才離去。

郭姓女表示，其實她當下心裡曾猶豫「要不要讓對方過？」要是不讓對方過的話，交通會繼續打結，但要是讓給對方先過的話，對方就不知道這樣是錯誤的行為，下次還會再犯，所以再三考慮之後，才決定不讓對方插隊。

這段畫面在上傳臉書社團後，婦人的行為遭網友大力撻伐「誇張耶！自己違規還怪別人」、「先送她一張紅單，她就知道是誰有道理了」、也有網友歪樓「樓主講話的聲音好好聽呦」、「媽咪講話好溫柔」。雲林縣警察局斗六警分局交通組長林俊志表示，針對跨越雙黃線違規，警方可依道路交通管理處罰條例規定，處600到1800元罰鍰，呼籲駕駛人行車遵守規則，保護自己也保護他人。

▲對向一輛休旅車跨越雙黃線，疑似想搶車道進入，郭女沒有想讓出車道，便跟著前車前進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人的行為遭網友大力撻伐「誇張耶！自己違規還怪別人」、「先送她一張紅單，她就知道是誰有道理了」、也有網友歪樓「樓主講話的聲音好好聽呦」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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