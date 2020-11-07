街頭對抗！截停黑白3煞...肌肉警破窗怒斥「下車」　扣450萬安毒

記者邱中岳／台北報導

士林分局在10月底接獲線報，發現3名男子涉嫌販售毒品，隨即埋伏逮人，並在後座當場起出3公斤的安非他命，因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，估計市價已高達450萬，其中主嫌還因毒品案遭通緝。

警方調查，39歲的戴姓主嫌，夥同34歲的莊姓、39歲的高姓共犯，3人組成販毒集團，主要販售二級毒品安非他命，警方10月底接獲線報，發現3人準備進行毒品交易，隨即上前逮人，訊後依毒品罪送辦。

▲警方在重慶南路查獲3毒販，當場搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時發現3人開車行經重慶南路，隨即上前攔查車輛，最後在後車廂查獲3公斤的安非他命，因新冠肺炎疫情，安毒市價每公克達1千5百元，初步估計市價高達450萬元。

3名嫌犯原本在車上，堅決不願意開門下車，最後警方破窗大喊「下車」，3人才乖乖束手就擒。

▲警方攔查毒犯車輛，喝斥「下車」，且從3毒販後座搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

戴姓主嫌平時無業，因毒品案要入獄執行1年卻未到案，遭新北地檢署發布通緝，主要以販賣毒品維生，警方現場除了查扣3公斤毒品之外，還有60萬現金、點鈔機以及夾鏈袋等證物。

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