　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

街頭對抗！截停黑白3煞...肌肉警破窗怒斥「下車」　扣450萬安毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

士林分局在10月底接獲線報，發現3名男子涉嫌販售毒品，隨即埋伏逮人，並在後座當場起出3公斤的安非他命，因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，估計市價已高達450萬，其中主嫌還因毒品案遭通緝。

警方調查，39歲的戴姓主嫌，夥同34歲的莊姓、39歲的高姓共犯，3人組成販毒集團，主要販售二級毒品安非他命，警方10月底接獲線報，發現3人準備進行毒品交易，隨即上前逮人，訊後依毒品罪送辦。

▲▼警方在重慶南路查獲3毒販，當場搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在重慶南路查獲3毒販，當場搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時發現3人開車行經重慶南路，隨即上前攔查車輛，最後在後車廂查獲3公斤的安非他命，因新冠肺炎疫情，安毒市價每公克達1千5百元，初步估計市價高達450萬元。

3名嫌犯原本在車上，堅決不願意開門下車，最後警方破窗大喊「下車」，3人才乖乖束手就擒。

▲▼警方在重慶南路查獲3毒販，當場搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方攔查毒犯車輛，喝斥「下車」，且從3毒販後座搜出3公斤安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

戴姓主嫌平時無業，因毒品案要入獄執行1年卻未到案，遭新北地檢署發布通緝，主要以販賣毒品維生，警方現場除了查扣3公斤毒品之外，還有60萬現金、點鈔機以及夾鏈袋等證物。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

快訊／台大醫院收信漏「不明粉末」　警封鎖現場...等衛福部採驗

2山賊全台私設6「秘境倉庫」　收2噸盜採珍木...加工變高價藝品

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
美國通訊投票爭議多！　他大讚台灣投票「這1點」：贏過全世界
他逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　竟比實名制便宜！
男友傳自拍照報備　墨鏡反射白皙美腿…她綠爆
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／極速刷卡畫面曝！高屏橋成搏命賽道...死神式狂飆秒鑽車縫

獨／當街要拖女友上車成傷　法官認同這理由...逆轉改判無罪

現代版「火山孝子」淚控遭騙百萬！警逮4爆乳直播妹　揭暗黑斗內SOP

刷女友信用卡沒講！他買遊戲點數「2天狂噴12000元」…代價出爐

垃圾掩埋場火警…悶燒逾24hrs「臭味壟罩全綠島」　居民崩潰！

就是他！福華富二代麻將場被逮...辯代打500底　司機「我來扛」

獨／連千毅愛徒「直播拍到槍」！賴賢賢親上火線：本人熱愛肢體活動

假投資真詐財　男子匯款500多萬投資警銀聯手成功阻詐

雲林得來速三寶搶道...追嗆「為什麼不讓我」她溫柔神回被大讚

7月女嬰遭熱水淋！臀腿快半熟...「不是虐嬰無法可罰」母氣炸

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

他痛下決心清洗「陳年小被被」！臉盆瞬間變土色：水髒到能寫書法

Lovelyz美珠瘋跳BTS《I NEED U》　綜藝感太圈粉...姜虎東：很想要這位朋友！

周興哲深情自彈自唱《刻在我心底的名字》　粉絲敲碗完整版…真的來了！

金架歹夾！史上最難夾抓物機 連保夾達人都夾到懷疑人生

謊話連篇！計算合法票將輕鬆贏　美國3媒體「受夠了」中斷川普直播

獨／極速刷卡畫面曝！高屏橋成搏命賽道...死神式狂飆秒鑽車縫

獨／當街要拖女友上車成傷　法官認同這理由...逆轉改判無罪

現代版「火山孝子」淚控遭騙百萬！警逮4爆乳直播妹　揭暗黑斗內SOP

刷女友信用卡沒講！他買遊戲點數「2天狂噴12000元」…代價出爐

垃圾掩埋場火警…悶燒逾24hrs「臭味壟罩全綠島」　居民崩潰！

就是他！福華富二代麻將場被逮...辯代打500底　司機「我來扛」

獨／連千毅愛徒「直播拍到槍」！賴賢賢親上火線：本人熱愛肢體活動

假投資真詐財　男子匯款500多萬投資警銀聯手成功阻詐

雲林得來速三寶搶道...追嗆「為什麼不讓我」她溫柔神回被大讚

7月女嬰遭熱水淋！臀腿快半熟...「不是虐嬰無法可罰」母氣炸

金管會推「UBI車險」全球市占率僅3.3%　綠委分析3原因：未來市場會更大！

絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光...「當尼姑+骨肉分離」

就愛這一味！萌柴「頭饋腳架」秒斷電　安穩睡姿網笑翻　

頭頂羊咩咩！Q萌惡霸犬吐舌享受泡澡　媽傻笑：這時候最乖

李亮瑾懷孕5月全程吃素　「被勸喝雞精」感到有壓力

台灣大賽／布雷克完封勝　老爸把比賽丟給親友一起看

P.League+／別再問了！　塔克：毋庸置疑我是聯盟最強後衛

台灣大賽／岳東華敲兄弟首安、投手失誤丟分　3局兄弟追回1分

《快樂有go正》停播12年後重聚！　謝震武特地舉杯：敬劉真老師

旅遊泡泡破局、明年底才能出國　業者嘆：旅行社會倒1千家萬人失業

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

「把妳留在愛我時」！22歲男狂砍小女友25刀

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

他穿梭車陣想回家　橫越安全島秒遭砂石車輾過慘死

警機場攔截走私子彈逾10萬發...可武裝北市1/4警局

快訊／幼教老師逼吃地上飯菜　5歲女童「跪地吃邊被揍」

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

「8888-88」低調奢華主人曝！63萬Honda掛358萬車牌

保全失業操場強拉8歲童　喊救命反遭搧飛

連千毅愛徒「直播拍到槍」！賴賢賢親上火線說明

即／台中名校女高中生墜樓！

即／台中17歲女高中生墜樓　搶救無效亡

女深夜遭跟！事後抖喊：險變女大生案2　警方回應了

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

更多熱門

相關新聞

床上打滾傻笑3小時　酒店妹遭餵「超級搖頭丸」暴斃

床上打滾傻笑3小時　酒店妹遭餵「超級搖頭丸」暴斃

台北仝姓男子在今年4月間，上酒店框了1名小姐出場，到摩鐵開房間，為了助興，還叫簡姓毒鴛鴦送毒品到房內，小姐服用後出現不適反應，不斷在床上翻滾、傻笑，胡言亂語，仝男不以為意，3小時後各自回家，小姐在社區大廳突然昏倒，送醫急救不治，體內驗出大量PMMA，台北地檢署依轉讓毒品致死等罪起訴仝等3人。

家屬自組搜索隊！揭墨西哥「59屍最大亂葬崗」

家屬自組搜索隊！揭墨西哥「59屍最大亂葬崗」

海關退役犬「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬「電鍋前蹲坐」媽笑翻

上班尖峰違停人行道　警驅離他急吞「白糖」

上班尖峰違停人行道　警驅離他急吞「白糖」

走路一扭一扭　他「屁屁縫藏3大包

走路一扭一扭　他「屁屁縫藏3大包

關鍵字：

安非他命毒品販賣

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／楊丞琳演唱會開場出意外！

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

一次娶3嬌妻！網狂問「洞房花燭夜」誰先？

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

婚宴傻見「炸雞腿上桌」　內行：屌打速食店！

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

正宮陳子璇「小三扶正10年被綠了」！高國華喇舌她

《全明星運動會》驚見「超大咖嘉賓」

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

外送到酒店餐點交給誰？老司機：別亂來！

網虧：驕兵必敗　周杰倫6字回應

更多

最夯影音

更多
青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊
楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

父為教女兒「守信」碗粿虧本賣 顏清標霸氣買下160碗：我全包

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

高雄迴轉火鍋20多種食材任你選 288元吃到飽！創意搶攻冬季市場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面