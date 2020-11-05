床上打滾傻笑3小時回家倒大門　酒店妹遭餵「超級搖頭丸」暴斃

▲毒咖啡包常含有新興毒品PMMA，致死率極高，近2年已經造成上百人死亡。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

台北仝姓男子在今年4月間，上酒店框了1名小姐出場，到摩鐵開房間，為了助興，還叫簡姓毒鴛鴦送毒品到房內，小姐服用後出現不適反應，不斷在床上翻滾、傻笑，胡言亂語，仝男不以為意，3小時後各自回家，小姐在社區大廳突然昏倒，經送醫急救不治，體內驗出大量PMMA，台北地檢署5日依轉讓二級毒品致死等罪起訴仝等3人。

毒咖啡包竄流全台，其中常含有新興毒品PMMA(超級搖頭丸)，毒性超強，已被列為二級毒品，但因製作成本較低，最近兩年已有超過100人因服用含有PMMA的毒品過量死亡，致死率極高。

而30多歲的仝姓男子在今年4月間，在台北市中山區酒店框了1名20多歲的小姐出場，2人凌晨4點到新北市五股區汽車旅館進行性交易，期間仝男叫同為簡姓的一對男女朋友送了咖啡包、愷他命等毒品到房間助興，小姐服用後，開始傻笑、打滾、多話。

清晨7點多，仝男退房，小姐自己搭車回家後，在社區大廳撐不住昏倒，男友得知後前往幫忙攙扶回家照料，但發現情況不對，趕緊送醫仍然宣告不治，經相驗發現體內有高濃度足以致命的PMMA等藥物殘留。

仝男到案後辯稱毒品是自己服用的，沒給小姐吃，但是仝男身上根本沒驗出毒品反應，檢察官認定仝男叫去的毒品都是給小姐服用，導致小姐服毒過量暴斃，涉嫌轉讓二級毒品致死罪，至於簡姓男女也涉犯轉讓毒品罪，3人一併遭提起公訴。

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