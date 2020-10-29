慘揭墨國中部「59屍最大亂葬崗」　遺骸多到缺人手！家屬組搜索隊

▲墨西哥中部地區搜出59具屍體，當局懷疑與近來的毒梟發起地盤鬥爭有關。（圖／視覺中國）

記者張寧倢／綜合報導

墨西哥當局搜索小組28日宣布，於中部瓜納華托州（Guanajuato）發現一處大型墳場，其中偷偷埋葬了59具屍體，且搜查還在進行，預計會有更多遺骸被挖掘出來。據報導，死者大多都是年輕人甚至還有青少年，初估至少有10具女屍，因為附近區域是近年來因販毒集團激烈的地盤之爭，不排除墳場與毒梟戰爭有關。

根據美聯社報導，墨西哥國家搜索委員會主管昆塔纳（Karla Quintana）表示，搜索小組依據某位失蹤者家屬所提供的線索於一周前開始挖掘工作，但因為當局人力不足，來自許多州的失蹤者家屬自己也組成了搜索小組，他們蒐集情報、探索可能的棄屍地點與祕密墳場。

報導指出，上周於薩爾瓦鐵拉城（Salvatierra）的52個坑洞中共挖出59具屍體，因為當時現場非常危險，墨西哥軍隊與國民警衛隊投入維持挖掘的安全進行。昆塔纳表示，這是一個悲傷又可怕的發現，而且還有更多「可能的藏屍地點」，因此這項搜索工作將持續進行。

報導透露，瓜納華托州是近年來毒品暴力最嚴重的地區之一，也是墨西哥殺人案件最多的州，光從今年1~8月就記錄了2250起凶殺案，比去年同期增加了25%以上。當局認為，可能是地方2大販毒集團所支持的當地幫派之間發生了血腥的地盤爭奪戰，這次發現的秘密墳場是該地區有史以來規模最大的。

Encuentran 59 cuerpos en fosas clandestinas en Guanajuato, México https://t.co/QXRx6Fhbja — CNN en Español (@CNNEE) October 29, 2020

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