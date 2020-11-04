2山賊全台私設6「秘境倉庫」　收2噸盜採珍木...加工變高價藝品

▲警方鎖定2嫌專門收受國有林木加工成藝品，兵分多路前往查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

保七總隊在日前發現，有不法分子在全台各地收購貴重的國有林木，最後再加工裁切後轉售，嫌犯為了躲避追查，還設置6個倉庫混淆警方視聽，且每個倉庫都地處偏遠、極為隱密，增加警方查緝困難。

警方調查，廖姓、劉姓男子均從事林木買賣生意，警方在3月前後接獲線報，2人變本加厲收購國有林木，甚至加工後轉售，甚至全台6個地方設置倉庫，避免警方躲避查緝。

▲警方在桃園市、新竹縣及苗栗縣等地，查獲6倉庫的國有林木，重量高達2公噸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2名嫌犯在桃園市、新竹縣及苗栗縣等地，設置6個倉庫儲存大量國有林木，且地點皆位處郊區，均尋找有林木圍繞且出入口及路徑狹小亟為隱密，一般人非常難發現。

警方在29日兵分多路，動員50名警力前往查緝，對6倉庫進行搜索，當場查獲有紅檜、牛樟木、肖楠木等原木、聚寶盆等加工藝品，總材積重量約2公噸等大批贓證物。

保七總隊呼籲，臺灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，大家都應秉持傳遞守護山林的精神，共同保護臺灣珍貴的自然環境及資源。

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