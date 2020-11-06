　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／閃電9級強陣風突襲！蘆竹警分局新建大樓鷹架整片倒塌　道路封鎖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

受閃電颱風外圍環流影響，氣象局提醒西半部沿海空曠地區6日將有9級強陣風。不料，興建中的蘆竹警分局新建廳舍鷹架6日下午即被強風吹垮，幸好警方中午時分發現鷹架有點左右搖晃，立即將進入廳舍附近巷道管制進出，並將停放車輛移出，果然下午2時許鷹架被強風吹垮，幸好事先防範得宜，未釀傷亡，但從監視畫面中發現，倒落鷹架有壓倒一座路燈，目前已委由承包商緊急實施工處理，經過承包商維修後已於下午５時許完成鷹建重新架設。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午突然被強風吹垮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午突然被強風吹垮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午遭強風吹垮，所幸警方早已派員管制，未釀成人員受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午遭強風吹垮，所幸警方早已派員管制，未釀成人員受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市蘆竹警分局是全市唯一租用民間大樓的警分局，目前租用農會大樓使用，市府已規劃利用舊有南崁派出所新建為蘆竹警分局大樓用地，目前已在施工興建中。

6日上午強風不斷，蘆竹警分局發現興建廳舍鷹架有搖晃現象，臨時在廳舍兩端道路進行管制，禁止人員出入以免鷹架垮落砸傷路人或車輛，果然下午2時許，興建廳舍所在的南崁路175巷廳舍鷹建突然被強風吹垮，還好因為提前管制得宜，未釀成人員傷亡，但有壓倒一座路燈，所幸未造成停放車輛受損情形。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架6日下午遭強風吹垮，承包商緊急到場搶修維護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架6日下午遭強風吹垮，承包商緊急到場搶修維護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局已立即通知承包廠商趕赴現場處理，目前正在趕工維護施工中，預估約2至3小時左右可以重新修護毀損鷹架，並恢復巷道內車輛行人通行，對整體新建廳舍工程不會造成任何影響，鷹架搶修已於下午５時左右完成鷹架重新架設，也恢復來往交通。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►史上首宗！偷拍女法官LINE訊息檢舉婚外情　男法官妨害秘密起訴

►影／騎士闖紅燈擊落警車保桿　網笑：這下連報警都省了…絕不會吃案

►13歲少女「我還太小只給初吻」　男大生堅持「一定要」判囚3年

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
這間好市多人爆滿「隊伍排到B2」　在地人曝：連推車都空了
快訊／殺警案最後拼圖　「總司令」蕭叡鴻躲對岸悄返台內湖落網
閃電「暴風圈吞4區域」⋯南台今夜防豪大雨！北北基降雨時間曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

快訊／信義夜店殺警案6年完成拼圖　「總司令」躲對岸悄返台落網

醉搭客運3度摸女大腿挨罰4萬　他不服...法官用「間接故意」打臉

快訊／永和恐怖幼教！老師逼吃地上飯菜　5歲女童「邊跪地吃邊被揍」

張榮發基金會董座換人！鍾德美被解任拒交接　張國明提告勝訴

嫌小姐太老！185壯男按摩20分秒起身　只穿內褲「搶劫」再痛毆她

玩遊戲輸了就脫！基隆5越南妹嗨到脫光光　聽男客「一句話」秒傻住

顏清標霸氣「160碗全包」！伸出大拇哥狂讚碗粿父女手藝：太好吃了

南市警局整頓風氣　員警涉公共危險、電玩案遭記2大過免職

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

保育類紅鶴遭男孩拿石頭砸傷！牠斷腿臥水中...送醫後傷重不治

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

快訊／信義夜店殺警案6年完成拼圖　「總司令」躲對岸悄返台落網

醉搭客運3度摸女大腿挨罰4萬　他不服...法官用「間接故意」打臉

快訊／永和恐怖幼教！老師逼吃地上飯菜　5歲女童「邊跪地吃邊被揍」

張榮發基金會董座換人！鍾德美被解任拒交接　張國明提告勝訴

嫌小姐太老！185壯男按摩20分秒起身　只穿內褲「搶劫」再痛毆她

玩遊戲輸了就脫！基隆5越南妹嗨到脫光光　聽男客「一句話」秒傻住

顏清標霸氣「160碗全包」！伸出大拇哥狂讚碗粿父女手藝：太好吃了

南市警局整頓風氣　員警涉公共危險、電玩案遭記2大過免職

盛弘前3季每股稅後盈餘1.6元　本業及轉投資同步成長

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

不斷更新／閃電暴風圈來襲！　9縣市宣布：明天上班上課

鍾明軒嗆《鬼滅》代理商「儘早倒閉」！　廣告小妹嘆：缺乏社會經驗

水利會土地轉移變國有地　內政部：依法辦理

助台灣生醫籌資　資誠建議速敲定創新板、戰略新板

普生前10月營收年增93.83％　創歷年同期新高

蔡桃貴又要當哥哥了？　蔡阿嘎終於鬆口「曝第三胎進度」

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

即／台中名校女高中生墜樓！

台南明星師猝死　死因逆轉

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

按摩師強壓女大生「手比噓」性侵下場曝　

快訊／幼教老師逼吃地上飯菜　5歲女童「跪地吃邊被揍」

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

酒吧爭執遭警制止　屁孩竟用3秒膠封警車鑰匙孔

即／台中男剛跟媽吃完飯…上樓「持槍自戕」！遺書4字道歉

未兩段式左轉遇酒駕大貨車　女騎士慘死輪下

更多熱門

相關新聞

南崁派出原地重建　鄭文燦：蘆竹警分局2年後啟用

南崁派出原地重建　鄭文燦：蘆竹警分局2年後啟用

創立於1897年的南崁派出所已有123年歷史，因蘆竹警分局長期租用農會大樓，市府乃決定在南崁派出所用地原地重建，鄭文燦6日出席「南崁派出所百年風華回顧」活動時表示，南崁派出所已度過兩甲子歲月，也是蘆竹區最早發源地，新的蘆竹警分局預計2022年11月以嶄新面貌與鄉親見面。

突感胸口不適　男子急衝派出所求救

突感胸口不適　男子急衝派出所求救

桃園居家檢疫男　疑吸食笑氣拒查訪

桃園居家檢疫男　疑吸食笑氣拒查訪

碾米廠施工突從鷹架上掉落　工人1死1傷

碾米廠施工突從鷹架上掉落　工人1死1傷

他拾金不眛竟挨告　失主Po文回應

他拾金不眛竟挨告　失主Po文回應

關鍵字：

蘆竹警分局興建廳舍鷹架倒塌

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

孩子挨打！二哈伸掌擋身叼走棍子

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面