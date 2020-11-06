影／閃電9級強陣風突襲！蘆竹警分局新建大樓鷹架整片倒塌　道路封鎖

記者沈繼昌／桃園報導

受閃電颱風外圍環流影響，氣象局提醒西半部沿海空曠地區6日將有9級強陣風。不料，興建中的蘆竹警分局新建廳舍鷹架6日下午即被強風吹垮，幸好警方中午時分發現鷹架有點左右搖晃，立即將進入廳舍附近巷道管制進出，並將停放車輛移出，果然下午2時許鷹架被強風吹垮，幸好事先防範得宜，未釀傷亡，但從監視畫面中發現，倒落鷹架有壓倒一座路燈，目前已委由承包商緊急實施工處理，經過承包商維修後已於下午５時許完成鷹建重新架設。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午突然被強風吹垮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架，6日下午遭強風吹垮，所幸警方早已派員管制，未釀成人員受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市蘆竹警分局是全市唯一租用民間大樓的警分局，目前租用農會大樓使用，市府已規劃利用舊有南崁派出所新建為蘆竹警分局大樓用地，目前已在施工興建中。

6日上午強風不斷，蘆竹警分局發現興建廳舍鷹架有搖晃現象，臨時在廳舍兩端道路進行管制，禁止人員出入以免鷹架垮落砸傷路人或車輛，果然下午2時許，興建廳舍所在的南崁路175巷廳舍鷹建突然被強風吹垮，還好因為提前管制得宜，未釀成人員傷亡，但有壓倒一座路燈，所幸未造成停放車輛受損情形。

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍大樓鷹架6日下午遭強風吹垮，承包商緊急到場搶修維護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局已立即通知承包廠商趕赴現場處理，目前正在趕工維護施工中，預估約2至3小時左右可以重新修護毀損鷹架，並恢復巷道內車輛行人通行，對整體新建廳舍工程不會造成任何影響，鷹架搶修已於下午５時左右完成鷹架重新架設，也恢復來往交通。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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