《鬼滅》台灣盜錄3天超過300件　日本成立「調查小組」抓侵權

▲3天抓到300件盜錄，日本成立調查小組緊盯侵權。（圖／Muse木棉花-TW提供、翻攝自Muse木棉花臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

超人氣動畫《鬼滅之刃》首部劇場版《無限列車篇》10月30日在台首映，票房在首周就突破台幣1億元，網路上感動好評不斷，不過高人氣也產生不少盜錄（偷拍）事件，短短3天內檢舉盜錄事件就突破300件，還導致代理商「MUSE木棉花」私訊塞爆，日本為此還特別成立調查小組，緊盯台灣的侵權情況。

根據《奇摩新聞〉報導，由於台灣是《鬼滅之刃 無限列車篇》除日本外，全球第二個上映的地區，日本為此還特別成立調查小組，緊盯台灣發生的侵權情況，找到多起「不該出現」的電影內容照片。代理商「MUSE木棉花」透露，電影上映短短3天，盜錄事件至少就有300件，甚至單場就抓獲有5人偷拍。

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其實台灣8月才因為《Fate/stay night [Heaven’s Feel] III.春櫻之歌》發生有民眾盜錄並上傳網路，遭到日方密切關注。為此「MUSE木棉花」在本次劇場版上映前，就不斷在粉絲專頁呼籲粉絲「絕對不可以偷錄」，否則最嚴重可能失去日本動畫電影與其他動畫在台的觀影機會。

▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》片商公告。（圖／翻攝自Muse木棉花臉書）

木棉花強調，電影從預告片到片尾工作人員表，均不可以用任何器材拍攝影廳銀幕，不論是上傳FB、IG發布「限時動態」或個人收藏、私下與朋友分享等，均屬於違反行為，「小編群知道大家看完都想要分享心得」、「希望大家轉發，拍票根不拍片尾，拍票根不拍正片。」

木棉花表示，《鬼滅之刃》在台灣上映後，短短3天就抓獲300起盜錄事件，甚至單一場次就抓到有5人偷拍，當場被要求刪除手機裡的照片，其中很多都是長年支持的粉絲，可能是想要拍照留念，而忽略了翻拍銀幕就算違法，目前仍先以勸導為主，暫時沒有主動提告的計畫。