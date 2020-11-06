影／騎士闖紅燈擊落警車保桿　網笑：這下連報警都省了…絕不會吃案

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子6日上午騎車行經平鎮區中豐路與南華街口處，疑似趕時間闖紅燈，正巧撞上執勤的巡邏警車，還撞壞後保險桿，這一尷尬場景剛好被網友目睹上傳臉書《爆料公社二社》粉絲專頁引發網友熱議，有網友說「這下連報警都省了、勇者無敵…絕對不會被吃案的」，平鎮警分局交通分隊處理時，雙方均無酒駕，羅男腳部與手指有擦傷但不願就醫，也坦承闖紅燈肇事，雙方依規定處理並協調後續賠償事宜。

▲桃園市羅姓騎士6日上午騎車行經平鎮區中豐路與南華街口，闖紅燈撞上巡邏警車，還撞壞保險桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市羅姓騎士6日上午騎車行經平鎮區中豐路與南華街口，闖紅燈撞上巡邏警車，警方現場詢問肇事原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，6日上午10時28分，平鎮區中豐路與南華街口，一輛巡邏警車編號715行經路口時，遭30歲羅姓男子騎乘機車闖紅燈直接撞上，造成巡邏警車後保險桿與後車燈毁損掉落，因剛好在路口，引起不少用路人目擊。

▲桃園市羅姓騎士6日上午騎車行經平鎮區中豐路與南華街口，闖紅燈撞上巡邏警車，現場遺留警車與肇事機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經平鎮交通分隊員警到場處理，為雙方進行酒測，員警與羅民均無酒駕情形，但羅男腳部與左小指有擦傷，但不願就醫，羅男坦承闖紅燈肇事違規。

▲桃園市羅姓騎士6日上午騎車行經平鎮區中豐路與南華街口，闖紅燈撞上巡邏警車，後保險桿已遭撞毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友目睹後拍照上傳臉書《爆料公社二社》粉絲專頁，短短1小時就有近9千位網友按讚、七百餘位網友留言，有網友說「這算襲警嗎？這下連報警都省了、勇者無敵、是挑戰公權力的感覺、絕對不會被吃案、連肇事逃逸的機會都沒有…」，全案經平鎮交通分隊將依規定處理，並協調雙方後續賠償事宜。

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