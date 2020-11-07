未婚夫就站面前！女子遭變態父扒光衣服...爆出悲慘遭遇

▲陝西男子因女兒不聽話，數度伸狼爪得逞。（示意圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸陝西省榆林一名吳姓男子，今年4月因認為剛訂婚的女兒不聽話，竟然將她推倒試圖猥褻，幾天後，兩人又發生爭吵，吳姓男子再次伸出狼爪並性侵得逞。一直到他的女兒自殺未遂，事情才曝光，當地法院經過審理，數罪併罰執行七年有期徒刑。

《華商報》報導，2020年4月3日晚上，吳姓男子與親屬開車將女兒從未婚夫家接回家中，之後，認為女兒不聽話便進行毆打，將其推倒在炕上，打算進行猥褻。3天後，也就是4月6日晚上，兩人又在家中因工作起爭執，吳姓男子先是脅迫女兒將衣服全部脫光，之後就把她帶到隔壁窯洞性侵得逞，4月8日，這名父親又再次伸出狼爪。

▲女子2度被父親性侵後，案件才曝光。（示意圖／CFP）

整起事件曝光在一個月後才曝光，2020年5月4日上午，吳姓男子在女兒未婚夫家中喝醉，還當著未婚夫的面把女兒衣服脫光，打算再次性侵，女兒才將事情全盤托出，並向當地公安報案。根據當地醫院門診病歷和手腕傷害照片證明，這名女兒被父親性侵後，一度企圖割腕自殺。

檢方起訴時指出，被告為滿足個人淫欲，違背倫理道德，兩次強姦親生女兒，犯罪動機卑劣，社會影響極壞，依法應從重處罰。

法院最終認定，被告吳姓男子以教育女兒為藉口，強制猥褻婦女，行為已構成強制猥褻罪，公訴機關指控罪名成立，被告使用暴力、威脅之手段，強行姦淫女兒，行為構成強姦罪，依法實行數罪並罰，執行有期徒刑七年。

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