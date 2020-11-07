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遇惡嫖客…她3度在兒面前遭性侵！老鴇擋不住也被關門硬來

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲阿宏（化名）至美容館進行性交易期間，不僅性侵老闆娘，還在服務人員香香（化名）幼子面前3度性侵香香。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵、徐愷昕／高雄報導

高雄一名男子阿宏（化名）到橋頭一間美容館進行性交易，事後不僅性侵老闆娘，還在服務人員香香（化名）1歲多幼子的面前3度性侵香香。刑事部分審理時，法官勘驗各項事證後認為阿宏總共犯下4個強制性交罪，又是累犯，重判他有期徒刑12年；民事部分，高雄高分院判阿宏須賠香香50萬元。可上訴。

阿宏2019年4、5月間某日前往高雄橋頭一間美容館進行性交易，老闆娘隨即安排香香幫他服務，事後阿宏多次用電話、簡訊等方式騷擾香香，逼得香香只好離職，但阿宏仍不罷休，轉而向老闆娘施壓，故意檢舉美容館從事色情一事，逼老闆娘指派香香到他住處服務。

老闆娘因為擔心被多次檢舉後將無法營業，會斷了家中收入，只好多次拜託香香能接阿宏這位客人。同時期阿宏也不斷傳簡訊向香香嗆聲，「女兒我一定要想辦法弄上床X到」、「把他（香香兒子）結束好了」，讓她心生畏懼，只好3度帶著1歲多的幼子前往赴約，孩子在一旁玩時，她遭強制性交得逞。

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲香香（化名）因受阿宏（化名）威嚇，心生恐懼下只好帶1歲多的幼子前往赴約。（圖／翻攝自pixabay）

由於香香遭到凌辱身心受創，不再赴阿宏的約，阿宏轉而向老闆娘施壓，不斷傳訊息，「老闆娘，妳有沒有在做，我想過去找妳捧場」、「大姐…我這個人，我不會嫌棄妳年齡比我大，也不會嫌棄做那種工作，大姐這樣妳懂我的意思嗎，妳現在先回個妳的意思給我看看…」等語。

老闆娘擔心全家將因此斷糧，只好在同年9月4日傍晚5點半左右赴約，未料，卻遭阿宏強行指侵得逞，所幸她事前曾交代香香，若自己過了一段時間仍未出來，要立刻報警處理。

橋頭地院一審依強制性交罪判阿宏有期徒刑4年；案經上訴，高雄高分院指出，阿宏為了免費跟香香進行性交易，多次騷擾恐嚇對方，3度性侵香香時，香香的兒子還在場，實在泯滅人性，犯後還不斷狡辯，毫無悔意，又有多次犯罪紀錄，最後依照4個強制性交罪判他應執行有期徒刑12年。可上訴；另民事部分，香香原來提告求償100萬，但法官審結衡量雙財力後，判賠50萬元確定。

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