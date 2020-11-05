高三女留13個「對不起」離校10小時亡　母崩潰：我抱著她還是暖的

記者黃翊婷／綜合報導

17歲徐姓女高中生就讀陝西安康市某學校，今年4月她留下13個對不起，隨即離校失聯，整整10個小時無人通知家長，等到被發現時，人已經因為中毒身亡。遺憾的是，徐女被找到的時候剛離世不久，讓徐母難過直說，「我把女兒抱著，她身上還是暖的。」

▲徐女留下的紙條上寫著「對不起」。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

根據《紅星新聞》報導，徐女4月21日中午突然離開學校，校方第一時間並未告知家長，直到放學才警覺事情不對勁，因此錯過黃金救援時間。徐母聲稱，當日晚上10時許一如往常去學校接就讀高三的女兒返家，結果人沒有出現，回家檢查也沒找到，打電話詢問班導師卻沒有人接聽，直到隔日凌晨0時許才有同學告知女兒失蹤的事。

「當晚我4次去學校找女兒，警衛終於讓我進去，班導師也在凌晨2時許回覆訊息，我問女兒不見了為什麼不通知我，她說是在第二節課發現的，但忘記跟我聯繫。」徐母表示，跑去報警的時候，警方還問人中午就不見了，怎麼隔日早上才來報案，「我說我不知道，是晚上接小孩才發現不見了。」

▲徐女無故離校，班導師卻聲稱忘記通知家長。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本案事發學校）

後來警方通過監視器畫面追查，發現徐女搭乘公車前往位於長安鎮的老家，並在屋內打開煤氣輕生。「我把女兒抱著，她身上還是暖的。」徐母難過直說，找到女兒的時候，人才走了4、5個小時，後來有同學在學校課桌上發現一張紙條，上面寫了4次對不起，旁邊還畫著一個人拉著一個小孩，「女兒的手機備忘錄裡，寫了9次對不起，顯示時間是4月21日凌晨0時24分。」

徐母不滿校方態度消極，氣得寫信舉報此事。平利縣委宣傳部人員本月4日向媒體透露，已經成立聯合辦理小組，並將相關問題、結果都告訴徐母，如果仍有不滿，可以提出申訴，畢竟這件事情已經發生有段時間了，「我們一直都有跟她溝通，建議她走正規管道維權申訴。」

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