把旁邊男友當塑膠…按摩師強壓女大生「手比噓」性侵　下場曝光

▲女大生在男友旁遭性侵，當下怕得無法求救，回家後才終於情緒崩潰傳訊訴苦。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

北市一名女大生於2019年9月間，與男友到西門町某養生館消費，2人隔著一扇簾子躺在隔壁床，不料女大生竟在按摩中，慘遭越南阮姓男子性侵，當下因過度驚訝無法呼救，回家後才傳訊男友告知；刑事部分，阮男犯強制性交、冒用身分、偽造私文書等罪，判刑6年2月，民事部分，北院判阮男應賠30萬元。

越南籍阮姓男子於2015年，自原雇主工廠逃逸後，在2018年7月間，冒用他人身分受雇於養生館；阮男2019年9月間某晚，接待女大生進行全身按摩時，先要求她從趴姿轉成正躺，期間又趁按摩下腹、大腿內側過程中，慢慢將女大生的短褲脫下。

女大生雙眼被毛巾矇住，雖感覺「怪怪的」，但以為是正常服務流程，便隱忍不發，不料阮男竟脫褲爬上床性侵；女大生感到下體遭異物入侵，嚇得夾緊雙腿企圖阻止，但阮男不僅強行掰開，更手比「噓」要她不要張揚，過程中6、7分鐘，女大生皆因驚嚇過度無法呼救，直到回家後，和男友講完電話，才終於崩潰傳訊告知男友遭到性侵。

阮男於審理中表示，女大生在按摩中呻吟，自己把雙腿打開，還要他幫忙脫褲子，兩人是合意性交；辯護律師認為，女大生當時意識清醒，且男友就在1、2公尺外，遭到性侵卻沒呼救很奇怪，而女大生跟男友離開氧生館時，表情看來也沒甚麼不對勁。

刑事一審法官認為，女大生一開始以為是按摩，發現遭性侵後夾緊雙腿阻止，期間阮男仍強行壓制，已犯強制性交犯行；女大生另於審理中表示，遭性侵後因害怕「不知道怎麼講」，回家跟男友通話也說不出來，最後才以傳訊告知，法官認為，女大生若沒遭性侵，應不至於有這種羞憤無助的情緒，且她與阮男根本也不認識，尤其這種事爆出來，還要面對司法審理的煎熬，應沒有誣陷阮男的動機。

至於沒求救部分，法官認為，女大生受性侵當下，才剛成年、還在念大學，碰到突發狀況，一時之間無法反應也很正常，且當時處於放鬆的按摩環境，整個案發過程也只有短短幾分鐘，女大生離開養生館時，情緒可能仍相當混亂，不能因為這樣，就認定女大生與阮男是合意性交，依強制性交、冒用身分、偽造私文書等罪，判阮男6年2月徒刑，其中8月得易科罰金，判決經最高院駁回確定，民事部分，北院日前再判阮男應賠30萬元。

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