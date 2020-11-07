恐怖畫面曝！轎車秒變火球　無業男灑油縱火...「3天前買汽油」

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區1名男子，竟然隨身用寶特瓶裝汽油，趁深夜時分在北安路的巷弄內朝著汽車潑灑，整台車瞬間燃燒，撲滅後從里長辦公室的監視器發現有人縱火，隨即調閱監視器逮人，而嫌犯連犯案工具都還來不及丟，也成為警方的鐵證。

警方調查，57歲的陳姓男子平時無業，與父母住在北安路附近的公寓，在7日凌晨1時許，跑到附近的巷弄內持裝有汽油的寶特瓶朝汽車狂灑，最後整台車瞬間起火燃燒，熊熊火勢也很快引起鄰居注意。

▲北市中山區北安路有名男子涉嫌朝汽車潑灑汽油縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，撲滅火勢後調閱附近的里長辦公室監視器，監視器也拍下當時陳姓男子的犯案過程，鎖定陳姓男子後開始追查，最後鎖定陳嫌住處後逮人，訊後依公共危險罪嫌偵辦。

監視器也錄下，陳男先朝1台計程車潑灑汽油，但拿出火柴企圖引火時，汽油已經揮發，所以又朝著1台自小客車潑灑汽油，最後用火柴引燃火勢後逃逸。

▲男子點燃火勢後逃逸，警方透過里長辦公室監視器發現嫌犯身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方逮到陳嫌之後，也在陳嫌的家中搜出3日到加油站購買汽油的收據，另外當時陳嫌將保特瓶、犯案所穿的衣服、帽子等證物都放在床上，自然成為最好的鐵證，但嫌犯返回派出所後仍保持緘默，目前警方正詢問嫌犯縱火原因。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

行搶畫面曝光！台北銀樓大白天遭搶 他試戴完推店員落跑

快訊／信義夜店殺警案6年完成拼圖 「總司令」躲對岸悄返台落網