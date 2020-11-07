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騎士夜闖中橫管制區…「撞傷2人」狂飆22km！隧道口跳下百米懸崖失蹤

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記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市警消接獲通報，昨（6日）傍晚5時許，一名男子騎機車闖入尚未開放的中橫公路德基至谷關段，還撞傷2名管制人員、向前猛騎了22公里後棄車逃逸，最終於便道1.3K處、谷關端隧道口處跳下深約100米的邊坡懸崖，身影當場消失。警消到場垂降搜索4小時未果，無奈夜色漸深，且山區開始飄雨，因安全考量只得暫停，待今晨天亮後再行搜救。

▲▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，撞傷2管制人員狂飆22km，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

▲警消今早前往現場繼續搜救。（圖／民眾提供）

警方初步調查，闖入中橫公路德基段的為邱姓男子（37歲），與父母同住新竹，昨上午8時許獨自騎車出門，父母也不知為何兒子傍晚時分會出現在中橫公路，也不解為何會擅闖未開放路段、撞傷2名管制人員還跳下懸崖；昨夜父母接獲通報後也已趕往現場，與警消共同尋人。

警方指出，由於該路段尚未完全開放，因此入口處有2名管制人員把守，邱男約在傍晚5時許騎車經過欲闖入，遭管制人員攔阻後竟騎車衝撞，導致2名管制人員擦傷，隨後邱男油門猛催，一路往谷關方向行駛。

▲▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，撞傷2管制人員狂飆22km，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

▲邱男騎乘的機車仍遺留在現場。（圖／民眾提供）

管制人員見狀後不敢大意，駕車尾隨在後；邱男在往前騎了22公里後，於晚間6時許抵達谷關端隧道口處，另組管制人員因接獲通報意圖上前攔阻，不料邱男見狀竟棄車逃逸，徒步往隧道處躲藏，眼見就要被找到，竟在管制人員眼前自深約100米的邊坡處一躍而下，身影當場消失在濃濃的夜色中。

警消獲報後趕赴現場，並以繩索垂降進行搜救4小時，但無奈仍未發現邱男身影，因夜色漸深，且入夜後山區開始降雨，基於安全考量，搜救人員只得暫停行動，待翌日天亮後再行搜索。目前邱男下落、闖入中橫公路動機仍然不明。

▼目前邱男仍然下落不明。（圖／民眾提供）

▲▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，撞傷2管制人員狂飆22km，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

▲▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，撞傷2管制人員狂飆22km，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

▲▼騎士詭闖台中中橫公路未開放路段，撞傷2管制人員狂飆22km，跳下百米深懸崖消失。（圖／民眾提供）

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