北市教育局首創「進口肉品管理守則」　4大項啟動食安檢核機制

▲教育局表示，未來將進行校園場域專案查核；另私立幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧中心部分，也將另結合定期、不定期稽查作業，加強宣導並實地查察各場域是否落實稽查要項。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

明年1月起政府將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉，以及30個月齡以上的美國牛肉輸入進口。為降低學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心食用風險及加強肉品來源安全管理，北市教育局以系統思維、整體規劃及配套措施訂定「台北市各級學校暨教育機構因應進口肉品管理工作守則」，以協助、督導學校及教育機構落實肉品來源安全管理工作。

教育局表示，為保障師生食用肉品之安全，學校及教育機構應遵守落實4大要項，共同為師生食品安全把關，包含，營養午餐、熱食部契約納入國產豬肉牛肉之規範；應於學校廚房、廠商廚房、合作社及熱食部張貼肉品產地標示為台灣；學校督促廠商每日至「校園食材登錄平臺」登載午餐食材來源；應建立自主檢核機制，查核廠商廚房、廚房學校廚房、熱食部是否已於明顯處標示肉品原產地為臺灣；菜單是否標示肉品原產地為台灣；廠商是否建立食材來源名冊；廠商是否每學期至少提供1次肉品自主檢驗報告；代訂餐點是否保留提供訂購之單據、造冊留存並公告讓家長查詢等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局表示，未來將進行校園場域專案查核；另私立幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧中心部分，也將另結合定期、不定期稽查作業，加強宣導並實地查察各場域是否落實稽查要項。

教育局強調，若廠商未標示肉品來源或有標示不實情形，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰，教育局亦將公告該廠商名單，作為各校續約或招標之重要參據。未來也將配合中央與本市規定，持續滾動式修正工作守則內容，及修訂午餐契約範本，如新增肉品違規使用之相關評選項目或提高評分比重，以提升學生食品安全，讓家長更放心。

