民進黨要出名　李文俊要求蔡英文率內閣喝萊克多巴胺牛奶開國際記者會

▲台南市議員李文俊指出，既然蔡英文政府說吃萊克多巴胺無事，就率蘇貞昌內閣開國際記者會，當著大家的面喝萊克多巴胺牛奶，台灣知名度就打開了。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員李文俊6日在市議會總質詢怒批民進黨政府，無視學者專家警告，萊克多巴胺比毒品還可怕，小孩吃了「空空」，蔡英文政府卻還跟川普詐騙集團交易，既然蔡英文政府說吃萊克多巴胺無事，就率蘇貞昌內閣開國際記者會，當著大家的面喝萊克多巴胺牛奶，台灣知名度就打開了！

李文俊說，民進黨在野時強烈抗議反萊克多巴胺，現在執政了，明知萊克多巴胺比搖頭丸還毒，會造成心血管疾病、糖尿病等問題，小孩吃了「空空」，老人吃了「傻傻」，這樣如何提升國際競爭力，搖頭丸都抓，為何萊克多巴胺不抓，為何美國人不吃台灣人還要吃，台灣人是無敵鐵金剛嗎？

李文俊嗆蔡英文政府，作為一個執政者要顧老百姓的健康，如果無法豐衣足食，最起碼為健康把關，現在不守護國人健康，跟川普詐騙集團聯手開放萊豬進口，蔡英文跟蘇貞昌內閣就召開國際記者會，當著國際記者面前，喝摻著萊克多巴胺的牛奶，這樣台灣知名度立刻打開！

李文俊請黃偉哲市長拿出魄力捍衛地方自治權，跟民進黨中央反映地方聲音，堅持台南瘦肉精零檢出，全體台南市民會作為市長的強力後盾。

李文俊也為保存百年善化牛墟文化資產請命，他拿出一系列牛墟攤販林立、百貨雜陳老照片和文件，要求市府重新審視牛墟存在的意義，積極爭取文化部前瞻計畫，可選定溪美里糖廠周邊台糖土地為佳，打造牛墟市集特色文化園區，吸引人潮活絡商機，帶動地方經濟發展。

李文俊指出，善化因南科快速發展，市府雖辦理都市計畫第四次通盤檢討，但仍不符實際需要，應積極向內政部陳情開放都是計畫農業區變更使用開發，將不須使用的市場用地，應儘速解編還地於民，並擴編安定工業區。

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