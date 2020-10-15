血腥黑寡婦喪失幼子親權！挫骨揚灰前夫分30袋棄屍　至今仍找不回

▲南韓「黑寡婦」高宥貞殘忍殺害、分屍前夫姜某，被判喪失親權。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

在南韓號稱「黑寡婦」的血腥殺人魔高宥貞（고유정，音譯），先是同意前夫姜某行使權利探視6歲幼子，3人相約至濟州島旅遊，到達民宿後，趁幼子在房間內玩電動遊戲時，持西瓜刀等兇器砍死，之後殘忍分屍，並從濟州島至京畿道金浦市父親持有住宅沿途分袋棄屍，根本是「挫骨揚灰」等級，一審、二審遭法官判無期徒刑。

南韓法界人士昨（14）日表示，目前關押在濟州監獄（제주교도소）中的高宥貞已喪失幼子親權，法官決定將幼子的監護權判給姜某的胞弟。

根據韓媒《News1》報導，姜某死後，其家屬為從高宥貞奪回幼子親權，向法院提出訴訟，希望能將幼子的親權歸回姜家。法官本月8日判高宥貞喪失親權，12日，法官選定姜某的弟弟為其幼子的未成年監護人。

法官表示，「從犯罪事由來看，（高宥貞）發生重大事故，導致無法行使親權。」

據悉，高宥貞於2017年6月與姜某離婚，成功取得雙方膝下幼子的親權與撫養權。姜某苦於離婚後無法親眼見到親生兒子，向法院提出訴訟，當時法官判決表示，高宥貞須於2019年5月25日讓姜某行使探視交涉權，於是雙方才決定於該日在濟州島見面，計劃帶著幼子旅行，重拾天倫之樂。

原先雙方決定於忠清北道清州市見面，但最後高宥貞還是預訂好濟州島一處未設有監視器的民宿，並在姜某的食物裡下安眠藥唑吡坦（Zolpidem），犯型得逞。

姜某慘死於前妻高宥貞的刀下，至今屍骨仍下落不明，警方仍無法找出能被證實為姜某身份的肉塊、骨骸，僅從浴室廁所與水管內殘留的大片血液的DNA證實姜某被殺害。

►6歲兒當誘餌！「黑寡婦」虐殺前夫分屍30袋扔遍全國...法官二審判無期

►生理期超值組 所有需求一次滿足