王世堅送童書諷柯文哲「愛吹牛」　跟小朋友學習謙遜不驕傲

▲台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日赴市議會備詢，民進黨議員王世堅痛批柯文哲愛吹牛、膨風，柯團隊瘋選舉，全部無心市政，並在備詢台張貼膨風青蛙與柯文哲的合成照，接著還致贈童書《大青蛙愛吹牛》給柯，「我希望你跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，不要亂吹牛、不要亂膨風」。

王世堅質詢時細數柯文哲任內「膨風」政績，包括6年有23個工程追加34億預算；柯稱尊重市民要辦i-Voting，花4000萬布建系統，結果題目都是些雞毛蒜皮、無關市政的；柯說4年要蓋2萬戶、8年蓋5萬戶公宅，結果拼拼湊湊才湊了1萬2000戶等。

接著王世堅送上《大青蛙愛吹牛》一書給柯文哲，指該書在講一隻自大的青蛙不停吹氣要讓自己脹得比牛還大，小朋友就問這隻青蛙的肚皮會不會脹破呢？還特別找了口袋袖珍書，「我希望你跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，不要亂吹牛、不要亂膨風」，還不忘叮嚀柯不要還回來。

王世堅接著批評柯團隊每天瘋選舉，包括蔡壁如、賴香伶、黃珊珊、彭振聲、周榆修等，太多人，要參選的職務從不分區立委到市長、區域立委、議員、鄉長等都有，且現在竟然3位副市長都有要參選，除了黃珊珊想選台北市長外，蔡炳坤想選台中市長、彭振聲要選高雄市長，質疑北市府成了柯團隊的「選舉培養皿」、「選舉農場」。

對於王世堅所言，柯文哲強調，「若媒體講的話他也信的話，那也沒辦法」，還反問王世堅「到底懂不懂政務官的制度？」，強調台北市政府團隊還是非常認真工作，「我敢講，台北市政府在這一刻是全台灣最認真的行政團隊」，要王不要汙衊別人，台北市政還是有在進步。