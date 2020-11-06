　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯創堂堂主姪「假鈔買勞力士」　銀行假章「換匯」年詐467萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有民眾以假鈔購入名牌手錶，以網拍賣方式出售，等對方匯款後卻不出貨，另外還佯稱可以幫忙做「地下匯兌」，還偽造匯款憑證取信被害人，警方還查出，主嫌與竹聯幫地堂創堂堂主是叔姪關係。

警方調查，52歲的周姓主嫌夥同11名嫌犯，在網路上主打專收「勞力士等名錶」，但有被害人拿了3隻勞力士兜售，周嫌等人竟然將假鈔、真鈔混合矇騙被害人。

▲▼周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人表示，因為周嫌等人掏出有銀行封條包裝的百萬鈔票，整疊都用麻繩捆綁封住，但因有蓋銀行提管的印章，且周嫌等人還掏出當天的提款證明，所以也沒多加檢查，返家後拆封才發現騙局一場。

周嫌等人得手勞力士手錶之後，又在網路上拍賣手錶，要求被害人匯款之後，卻沒有將手錶寄出，讓被害人平白無故損失，警方初步估計，周嫌變賣8隻名錶，不法獲利達180萬元。

▲▼周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲周嫌做地下匯兌，到銀行樣取信被害人後提供假匯款證明，要被害人交付3百萬元外幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

周嫌等人還宣稱可以操作「地下匯兌」，有被害人想匯款到菲律賓，周嫌等人為了取信被害人，要求被害人派台灣親人陪同前往銀行匯款，但周嫌等人趁被害人親屬不注意，站在櫃檯假裝匯款。

事後拿出「自製」的匯款證明取信被害人親屬，親屬立刻打電話給菲律賓的家人，家人將3百多萬披索（折合台幣約220萬），交給周嫌在菲律賓安排的車手，造成被害人血本無歸。

▲▼周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲周嫌等人用假鈔混真鈔買錶，在刻假印章蓋在鈔票捆條上取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，周姓主嫌來頭不小，與竹聯幫地堂創堂的李姓堂主，有「叔姪關係」，從2019年開始，從事不法詐騙行為，初估獲利達4百萬元，訊後將周一干人等依詐欺、偽造文書以及《組織犯罪條例》等罪送辦。

台北市從2015年至2019年全般刑案、暴力、竊盜犯罪案件等相關數據，均呈發生逐漸減少之趨勢，且全般刑案破獲率，北市均為六都第一，重大暴力犯罪該局均全數偵破。

另與民眾切身利益相關之住宅竊案，亦從2015年發生703件下降至2019年發生440件，且依據全球數據庫（NUMBEO）公布之「城市安全指數」（Safety Index），臺北市2019年排名全球第5名，2020年進步為全球第3名。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

快訊／台大醫院收信漏「不明粉末」　警封鎖現場...等衛福部採驗

悍女提油漆找保全男友理論　桶子破了「紅漆流滿人行道」挨告

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！高大成揭殘忍真相超毛
閃電暴風圈10點觸陸！地形影響「路徑恐更偏北」　4區陸警防豪
快訊／拜登喬治亞州得票率49.4％追平川普　剩1%未開若拿下
沒兩段式左轉遭酒駕大貨車撞上影片曝光！女騎士噴飛慘死
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

恆春闖空門連環爆！社群奔相走告　警急逮賊破9案...預防性羈押

李晶玉遭報導詐健保、被約談　告壹週刊獲償30萬確定

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜揪團衝「現任」家撒冥紙　肉身撞壞鐵門

台中員警兼差Uber Eats？一切要從輪胎說起...內情神展開

IBM「最有價值經理人」被逼離職　打官司逆轉勝訴獲償900萬

張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金　檢：大陸人士資助震災非捐統促黨

假追思真潑漆砸毀李登輝肖像照　退休藝人鄭惠中遭2罪名起訴

國1高雄大貨車載空鐵桶突竄煙　超濃染黑天際...機械故障火燒車

捕獸鋏殘害人畜、野生動物死亡　屏東查獲410具「絕命刑具」

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

恆春闖空門連環爆！社群奔相走告　警急逮賊破9案...預防性羈押

李晶玉遭報導詐健保、被約談　告壹週刊獲償30萬確定

吃醋前妻戀愛了！醋男半夜揪團衝「現任」家撒冥紙　肉身撞壞鐵門

台中員警兼差Uber Eats？一切要從輪胎說起...內情神展開

IBM「最有價值經理人」被逼離職　打官司逆轉勝訴獲償900萬

張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金　檢：大陸人士資助震災非捐統促黨

假追思真潑漆砸毀李登輝肖像照　退休藝人鄭惠中遭2罪名起訴

國1高雄大貨車載空鐵桶突竄煙　超濃染黑天際...機械故障火燒車

捕獸鋏殘害人畜、野生動物死亡　屏東查獲410具「絕命刑具」

12歲男童偷4支手機　被暴怒父用電線跳繩「抽打2小時」身亡

前光芒大物球棒打死父親等共3人　27歲3項一級謀殺成立

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

好市多賣「北海道四葉牛奶」...網洗版嗨爆　在台日人：更愛台灣的

OK便利店「買11杯送11杯」　雙11雲端同步買5送5加贈1111點

家樂福「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家！

金宣虎IG粉絲「60萬→123萬」！　羞曝理想型…韓網暴動：就是我

雲端最前線／雙11購物節來了 分期付款消費眉角多多！

8kg胖貓凌晨呆坐廚房！「無聲抗議」緊盯碗　媽頭疼：7年來都這樣

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

台南明星師猝死　死因逆轉

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

按摩師強壓女大生「手比噓」性侵下場曝　

酒吧爭執遭警制止　屁孩竟用3秒膠封警車鑰匙孔

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

緊貼前車卡平交道　轎車被撞爛

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

即／台中男剛跟媽吃完飯…上樓「持槍自戕」！遺書4字道歉

未兩段式左轉遇酒駕大貨車　女騎士慘死輪下

即／「剪髮變態魔」落網！正妹北捷突被剪一撮嚇傻

更多熱門

相關新聞

起底澎恰恰逼債金主！楊醫師找通化街幫老大出手

起底澎恰恰逼債金主！楊醫師找通化街幫老大出手

刑事警察局3日宣布逮捕涉嫌對頂鮮101餐飲集團周文保、遠東航空董座張綱維、藝人澎恰恰暴力討債的台北市傳統老幫派「通化街幫」幫主朱秀琮（56歲）、亞太三溫暖實際負責人楊振豐（63歲）及其餘5名通化街幫成員，該集團到案後坦承放債約3億元。

男友買房記她名　傻女分攤結果很心碎　

男友買房記她名　傻女分攤結果很心碎　

勞迷又要搶了！

勞迷又要搶了！

投資糾紛2個月潑漆3次　黑幫赴幼兒園貼傳單

投資糾紛2個月潑漆3次　黑幫赴幼兒園貼傳單

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了險噴錢

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了險噴錢

關鍵字：

竹聯幫地堂堂主勞力士匯款

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

蛇蠍女殺男友遭槍決　火化一半卻復活

即／3家美國媒體「中斷」川普演說

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

閃電「陸警增台南」　北拐彎午間觸陸

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

日領3000找嘸做工的人！　老鐵工嘆：做工不帥、連兒子都不接班

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面