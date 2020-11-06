竹聯創堂堂主姪「假鈔買勞力士」　銀行假章「換匯」年詐467萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有民眾以假鈔購入名牌手錶，以網拍賣方式出售，等對方匯款後卻不出貨，另外還佯稱可以幫忙做「地下匯兌」，還偽造匯款憑證取信被害人，警方還查出，主嫌與竹聯幫地堂創堂堂主是叔姪關係。

警方調查，52歲的周姓主嫌夥同11名嫌犯，在網路上主打專收「勞力士等名錶」，但有被害人拿了3隻勞力士兜售，周嫌等人竟然將假鈔、真鈔混合矇騙被害人。

▲周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人表示，因為周嫌等人掏出有銀行封條包裝的百萬鈔票，整疊都用麻繩捆綁封住，但因有蓋銀行提管的印章，且周嫌等人還掏出當天的提款證明，所以也沒多加檢查，返家後拆封才發現騙局一場。

周嫌等人得手勞力士手錶之後，又在網路上拍賣手錶，要求被害人匯款之後，卻沒有將手錶寄出，讓被害人平白無故損失，警方初步估計，周嫌變賣8隻名錶，不法獲利達180萬元。

▲周嫌做地下匯兌，到銀行樣取信被害人後提供假匯款證明，要被害人交付3百萬元外幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

周嫌等人還宣稱可以操作「地下匯兌」，有被害人想匯款到菲律賓，周嫌等人為了取信被害人，要求被害人派台灣親人陪同前往銀行匯款，但周嫌等人趁被害人親屬不注意，站在櫃檯假裝匯款。

事後拿出「自製」的匯款證明取信被害人親屬，親屬立刻打電話給菲律賓的家人，家人將3百多萬披索（折合台幣約220萬），交給周嫌在菲律賓安排的車手，造成被害人血本無歸。

▲周嫌等人用假鈔混真鈔買錶，在刻假印章蓋在鈔票捆條上取信被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，周姓主嫌來頭不小，與竹聯幫地堂創堂的李姓堂主，有「叔姪關係」，從2019年開始，從事不法詐騙行為，初估獲利達4百萬元，訊後將周一干人等依詐欺、偽造文書以及《組織犯罪條例》等罪送辦。

台北市從2015年至2019年全般刑案、暴力、竊盜犯罪案件等相關數據，均呈發生逐漸減少之趨勢，且全般刑案破獲率，北市均為六都第一，重大暴力犯罪該局均全數偵破。

另與民眾切身利益相關之住宅竊案，亦從2015年發生703件下降至2019年發生440件，且依據全球數據庫（NUMBEO）公布之「城市安全指數」（Safety Index），臺北市2019年排名全球第5名，2020年進步為全球第3名。

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