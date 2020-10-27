金盛集團2年吸金11億！幹部900萬M8奢靡代步...騎Spyder百萬重機

▲金盛集團以詐稱代客操作外匯交易手法非法吸金案，吸金金額高達11億多 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄檢調獲報，以王姓主嫌為首的吸金詐騙集團，以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法吸引民眾投資，不法獲利超過11億5千萬，受害人數超過1千人，王嫌等人不但住豪宅，甚至還買下去年才剛引進台灣的寶馬M8跑車，高雄地檢署拘捕金盛集團主嫌王永豪等4人到案，依違反《銀行法》、加重詐欺等罪聲押獲准。

▲被查扣新車價約900萬起跳的寶馬M8系列跑車及要價128萬起跳的Can-Am Spyder重機 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官任亭指揮法務部調查局高雄市調查處偵辦金盛集團以詐稱代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法吸引民眾投資外匯交易非法吸金案，於22日指揮高雄市調處及北部地區機動工作站，至高雄市、臺南市、臺北市及新北市共12處執行搜索，當場扣得現金新臺幣439多萬元、BenZ及BMW汽車各1部、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部、金條、金飾、名貴精品數個等物，並傳喚被告與證人共13人到案說明。

▲金盛集團以詐稱代客操作外匯交易手法非法吸金案，吸金金額高達11億多 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經專案小組調查發現，王姓被告為金盛集團實際負責人，張姓被告為集團執行長兼旗下金盛環球投資顧問有限公司及金陽環球投資有限公司登記負責人，符姓被告、鄭姓被告分別為集團市場總監、業務總監，與集團旗下萬陽國際開發股份有限公司實際負責人張姓被告、集團技術總監、前、後任總經理3名林姓被告、業務經理王姓被告、金陽及萬陽公司董事王姓被告等人。

集團涉嫌自106年1月間起，在高雄市、臺南市等地，以舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，對外佯稱金盛集團在香港的JSGI GLOBAL HOLDING LIMITED公司擁有香港證監會核發可為客戶提供資產管理「金融九號牌照」，得藉由基金經理人操作外匯交易之點差獲利及經營外匯經紀商手續費獲利，投資即可取得外匯保證金交易平台「MT4交易帳戶」，並標榜以3前美元至30萬美元不等為1單位，每月可獲得3%至7%不等紅利。

甚至如有推薦下線，另可獲得高額推薦獎金、代數獎金等，另宣稱投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元之對價贖回投資人在馬勝集團之IGC股票持股，以此方式公開招攬不特定民眾及大量吸收馬勝集團吸金案之投資人參加上開外匯交易投資方案。經初步清查，自106年1月間起至107年10月間止，至少1千餘位民眾受害，違法吸金總額至少達新臺幣11億5千800多萬元。

檢方訊問後，發現集團實際王姓負責人、集團執行長張姓男子（52歲）持有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索等外國護照，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，依違反違反《銀行法》、加重詐欺等罪聲押7人，法院裁定王、張、符、及業務總監鄭女等人收押禁見，另3人分別交保10萬至20萬元。